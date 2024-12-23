Türkçe eğitime zayıf Türkçe yazıma pekiyi!

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TÜRKİYE’nin çeşitli kentlerinde uzun yıllar ilkokuldan üniversiteye her düzeyde binlerce öğrencinin yetişmesinde emeği olan ve şimdiye kadar çeşitli alanlarda 35 kitap ile çok sayıda mesleki broşüre imzasını atan emekli öğretmen ve yazar Rasim Bakırcıoğlu (87), kendileri de öğretmen olan eski öğrencilerinin daveti üzerine geldiği Almanya’dan, Türkiye’ye buradaki Türkçe eğitimle ve Türkçe yazım çalışmalarıyla ilgili birbirinden çok farklı izlenimlerle döndü.

‘TÜRKÇE DERSLERİNE GİREMEDİĞİM İÇİN HÜZÜNLÜYÜM’

Almanya’daki okullardaki Türkçe derslerini, kaldığı kentteki okullarda çok az öğrenci olduğu için bizzat izleme fırsatı bulamadığını belirten Bakırcıoğlu, “Türkçe derslerine giremediğim için hüzünlüyüm” dedi. Bulunduğu yerdeki Türkçe ve Türk kültürü öğretmenin “Hocam keşke görmeseniz!” yanıtıyla karşılaştığını belirten Bakırcıoğlu, “Derslerini izlemek istediğim meslektaşın sadece iki öğrencisinin kaldığını öğrendim. Tabii daha fazla öğrencisi olan Türkçe sınıfları da vardır. Ama görüştüğüm meslektaşlarımdan genel olarak Almanya’da Türkçe eğitim alan çocuk sayısının azaldığını öğrendim. Bu üzücü bir durum” diye konuştu.

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“Öğrenci dostlarım” diye tanımladığı öğrencilerinin misafiri olarak ve Almanya Türkiyeli Yazarlar Birliği’nin (ATYB) davetiyle Almanya’ya gelen Bakırcıoğlu, buradaki yazarlarla temaslarından ve buradaki Türkçe yazım çalışmalarından ise çok olumlu izlenimlerle ayrıldığını belirtti. ATYB’nin geleneksel sonbahar toplantısında “Türkiye Eğitiminin Güncel Sorunları” konusunda da bir sunumda bulunan ve ATYB’nin bu yılki Eğitim Ödülü’nü alan Bakırcıoğlu, “ATYB Eş Başkanları Nevin Lutz ve Kemal Yalçın başta olmak üzere grup üyelerinin sıcak, içten ilgilerini gördüm. Geleceğin üstün başarılı yazarlarının yetişmesi için burada çok etkili bir çalışma sürdürüyorlar. Bu ‘Yazarlık Okulu’ girişimini yakından tanımam, benim okuma ve yazma tutkuma da yeni bir güç kattı” dedi.

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DÖRT ÖĞRENCİSİYLE BİR ARAYA GELDİ

60’lı yıllarda öğretmenlik yaptığı Çorum Öğretmen Okulu’nda öğrencisi olan ve Almanya’da uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Yüksel ve Turan Akpınar çiftinin misafiri olarak ilk Avrupa seyahatini gerçekleştiren Bakırcıoğlu, burada bulunduğu sürede Türkiye’den dört öğrencisiyle bir araya geldi, toplantılara katıldı, kent gezileri gerçekleştirdi. Türkiye’de uzun yıllar yönettiği Eğitim Dergisi’nde Almanya’daki Türkler ve eğitim sistemiyle ilgili yazılar da yayınladığı için “Almanya’yı biraz olsun biliyordum” diyen Bakırcıoğlu, kendileri de eğitimci olan, bunun ötesinde kitap yazan, yayıncılık yapan “öğrenci dostları” ve diğer yazarlarla olan temasları sayesinde bu ülke ve eğitim sistemi hakkındaki bilgilerini, kişisel gözlemleriyle zenginleştirme şansı bulduğu için gezisinin çok verimli olduğunu belirtti.

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BASIMA HAZIR BEŞ KİTABI DAHA VAR

Şimdiye kadar Türkçe, ruh sağlığı, rehberlik konularını kapsayan mesleki ve bilimsel ya da edebi alanda 35 kitaba ve çok sayıda broşüre imzasını atan Bakırcıoğlu’nun tamamlanmış beş kitabı da yayınlanmayı bekliyor. 1937 yılında Artvin-Ardanuç’a bağlı Aşağı Irmaklar köyünde doğan Bakırcıoğlu, Cılavuz Köy Enstitüsü, Kâzım Karabekir İlköğretmen Okulu’ndan sonra, İstanbul Eğitim Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü öğrenim gördü. Yedi yıl ilkokul öğretmenliğinde, sekiz yıl ilköğretmen okulu meslek dersleri öğretmenliği ve yöneticiliğinde, on iki yıl da eğitim enstitüsü ve eğitim fakültesi öğretmenliklerinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde orta öğretim öğretmenlerine öğretmenlik formasyonu eğitimi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Genel Müdür Başyardımcılığı yaptı. 1985 yılında emekli olduktan sonra özel sektörde yayıncılık yaptı, mesleki dergiler çıkardı. Yetişkin üç çocuğu ve iki torunu olan Bakırcıoğlu, 2000 yılından bu yana Foça’da yaşıyor ve günde en az beş saat çalışarak yeni kitaplar yazmayı sürdürüyor.