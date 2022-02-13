Türkçe derslerine katılımı artırma çalıştayı düzenlendi

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DUISBURG Veliler Derneği tarafından Neukirchen- Vluyun’da Viva Etkinlik ve Spor kompleksinde düzenlenen toplantıya, Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi M. Gamze Bozgöz, Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Mehmet Fikret Arargüç, Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Necmettin Güler’in yanı sıra farklı kentlerden pek çok öğretmen, veli derneği temsilcisi yerel siyasetçi ve yayıncılarla basın mensupları da katılarak Türkçe derslerine katılımın artırılmasıyla ilgili çözüm önerilerini dile getirdiler.

MART SONUNA KADAR KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Duisburg Veliler Derneği Eş Başkanı Ali Yağız, “Türkçe Almanya’da geleceğimizin anahtarı ve hepimizin ortak paydasıdır. Mart ayının sonuna kadar Türkçe derslerine kayıtların devam edeceği bu dönemde herkesin eşgüdüm içerisinde Türkçemiz için daha iyi bir gelecek için bir araya geldiği böyle bir toplantıda olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz“ diye konuştu. Daha sonra ilkelerin ortak olarak belirlendiği çalıştayda söz alanlar, Türkçe derslerine katılımın artırılması için yaptıkları önerileri kayda geçilebilmesi için yazılı bir şekilde kayda alınmak üzere sekreteryaya ilettiler. Toplantı sonunda alınan kararlar ortak bir deklarasyonla yayınlanacak.

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TOPLANTIYA KATILANLAR

Davet eden ve toplantıya katılarak katkı sağlayanlar: Celal Aydemir (Ruhr Öğretmenler Derneği Başkanı) Kadir Dağlar (NRW – Türk Veli Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı), Ferhan Tan (Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu - ATÖF Başkan Yardımcısı), Necmettin Güler (Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi), Mehmet Fikret Arargüç (Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi), M. Gamze Bozgöz (Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi), Turgut Şimşek (Gelsenkirchen Öğretmenler Derneği Başkanı), Milazim Koçtürk (FÖTEV - NRW Türk Veli Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı), Ahmet Değirmenci (Ruhr Veliler Derneği Başkan Yardımcısı), Kurtuluş Kunduz (Moers Veliler Derneği Başkanı), Aylin Keller (Talisa Verlag), Ayhan Namlı (Ratingen Veliler Derneği Başkanı), Turgay Tahtabaş (Zukunft Bildungswerk) ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin farklı bölgelerinde çalısan Türkçe öğretmenleri.