Türkçe anonsu hazmedemediler

ALMANYA’da aşırı sağcıların Türklere yönelik başlattığı karalama kampanyasına bir yenisi daha eklendi. Alman devlet televizyonu ARD’de spikerlik yapan Türkiye kökenli Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapınca aşırı sağcılar ayaklandı. Türkçe, “Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus” sözleriyle programa başlayan Atalay, aşırı sağcıların hedefi haline geldi. Canlı yayında Türkçeyi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay’a, “Türkiye’ye git, Türkçe Almanya’ya ait değildir” sözleriyle linç kampanyası başlattı. Atalay’a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti. Atalay’a Türk gurbetçileri ve birçok Alman vatandaştan destek mesajları yağdı.