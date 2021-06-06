Türk yolcunun bavulundan çıktı

DÜSSELDORF Gümrük dairesinin bildirdiği olay, mayıs ayının son haftasında Düsseldorf Havalimanı’nda yaşandı. Gümrük çıkış koridorundan geçerken bavuldan gelen kötü kokudan şüphelenen memurlar, Türk yolcunun bavulunu kontrol etmek istedi. X-Ray’den geçirilen bavulda hayvan kafatası tespit edildi. Bunun üzerine yolcudan bavulunu açması istendi. Açılan bavulda ağır çürük et kokusuyla birlikte üç geyik kafatasının çıkması gümrük memurlarını hayrete düşürdü. Avcı olduğunu söyleyen 64 yasındaki Türk yolcu ise Samsun’da avladığı geyiklerin kafataslarını hatıra olarak getirdiğini söyledi. Av yasağının bulunmadığını, geyiklerin de koruma altında olmadığını belirten Türk yolcu, “Aslında kafaları iyice kaynattım, normalde kokmaması lazımdı” dedi. Gümrük memurları ise ıslak, nemli ve doku kalıntılarının tamamen hayvan kafasından temizlenmediğinden dolayı etrafa kötü koku saldığını söylediler. MASRAFLARI KARŞILAYACAK

Gümrük dairesi imha edilmek üzere geyik kafataslarını Düsseldorf Belediyesi’ne teslim etti. Masrafların ise Türk yolcudan karşılanması istendi. Ancak yolcunun, avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceği belirtildi.