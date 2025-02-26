Türk velilerden o önergeye tepki

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HANNOVER Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Sol Parti grubu, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonların durdurulması yönünde bir önerge verdi. 27 Şubat’ta Belediye Meclisi’nde görüşülmesi beklenen önerge Aşağı Saksonya Türk Dernekleri İnisiyatifi tarafından büyük tepki çekti. Belediye Binası önünde bir araya gelen inisiyatif temsilcileri, “Önergeyi reddediyoruz” diyerek bir basın açıklaması yaptı, Sol Parti’yi protesto etti. Basın bildirisini okuyan İnisiyatif Grubu Koordinatörü Hasan Kortak, şunları söyledi:

‘HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ’

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, egemenliğini ve vatandaşlarının can ve mal varlığını korumak için terörle mücadele kapsamında Suriye’nin doğu ve kuzeyine yönelik yaptığı operasyonların durdurulması konusunu içeren Sol Parti mensubu bir önerge vermiş. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz. Bizler, bu tür konuların belediyenin görevi olmadığını, böyle bir suçlamayı kabul etmeyeceğimizi, Türkiye’nin, vatandaşlarının can ve mal varlığını korumak ve egemenliğine kimsenin dokunamayacağını bildirmek için, terörle mücadele etme amacıyla yasal hakkını kullandığını, belediyenin işinin katılımcılığı, şans eşitliğini, çok kültürlülüğü daha çok desteklemesi gerektiğini, rutin işlerini yapması gerektiğini yüksek sesle haykırabilmek için burada toplanıp, bu çerçevede bir basın açıklamasında bulunduk.”

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‘SESSİZ KALAMAZDIK’

“Bizler, Almanya’da kurulmuş dernekler olarak asıl çalışma alanlarımız buradaki toplumun sorunlarının çözümüne katkı sunmaktır. Ne yazık ki ayrımcılığa, dışlanmaya ve giderek de ırkçılığa kadar varacak olan bu davranışlar ve düşünceler karşısında sessiz kalmamız beklenemezdi. Hannover Belediyesi’nin asli görevi, vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek olmalı. Bu tür önergeler kentte ayrımcılık yaratır endişesini taşıyoruz. Dış politika konusunun belediyelerin görev alanı olduğunu düşünmüyoruz. Hiç kimsenin Hannover’de huzuru bozmaya, güven ortamını yok etmeye hakkı yok. Sol Parti’nin de önergesini geri çekmesini bekliyoruz.”