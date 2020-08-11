Türk ve kadın olmasını hazmedemediler, mobbing ve tacizde bulundular

AVUTKATI aracılığıyla Berlin İş Mahkemesi’ne dilekçe sunan 43 yaşındaki Dr. Perçin, kendisine hakaret edildiğini, etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa uğradığını ve cinsel tacizde bulunulduğunu iddia etti. Dava dilekçesini kabul eden mahkeme, konuyu ele aldı. Tarafları dinledi. Dr. Perçin’in avukatı, itfaiye birliğinin uygun çalışma ortamını sağlamsını talep etti. Yaşanan mobbing ve taciz nedeniyle müvekkilinin çalışamadığını ve sağlığının bozulduğunu söyledi. Perçin, sağlık sorunları nedeniyle iş göremez raporu aldığı için bir süredir çalışamıyor. Davalı avukatı ise suçlamaların hukuki dayanağının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen hakim, dosyayı inceleyip önümüzdeki dönemde konuyla ilgili kararını verecek.

CİNSEL TACİZ, HAKARET VE AYRIMCILIK

Berlin Eyalet İş Mahkemesi Basın Sözcüsü Dr. Andrea Baer davayla ilgili yaptığı açılamada “Dava dilekçesinde hanımefendi etnik kökenden dolayı ayrımcılığa uğradığını, kişisel hakarete maruz kaldığını ve kendisine cinsel tacizde bulunulduğunu iddia ediyor” dedi. Baer davada kararın gelecek yılda çıkmasının beklendiğini de belirtti. Perçin’e dava sürecinde iki eyaletteki itfaiye birliğinden destek geldi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Saksonya Anhalt İtfaiye Birlikleri yaptıkları açıklamala DFV’de yaşananlara açıklık getirilmesini talep ettiler.

‘NEDEN TÜRK’Ü ALDINIZ’

Müjgan Perçin, 2016 yılında DFV’ye genel müdür olarak atanan ilk kadın yönetici oldu. Atamayla birlikte itfaiye birliğinde hem Perçin’e hem de onu genel müdür olarak atayan dönemin başkanına yönelik saldırılar başladı. Perçin’in yönetici olmasını hazmedemeyen DFV başkan yardımcılarından biri ‘Neden? İlla da Türk birinin Alman İtfaiye Birliği’nde yönetici mi olması gerekiyor’ sözleriyle tepki gösterdiği ve başka bir müdür yardımcısının ise Perçin’e ‘Sen buraya uygun değilsin’ diye mobbing uyguladığı belirtiliyor. Dava dilekçesinde, bir müdür yardımcısının Perçin’e üç ay boyunca değişik zamanlarda cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği yer aldı. Müdür yardımcısı ‘Bir tatlı geceler öpücüğü daha! Seni gerçekte de öpmeyi isterim’ mesajı attı. Aynı müdür yardımcısı bir süre sonra Perçin’in cep telefonuna kalp emojileri gönderdi. DFV’nin toplantısının yapıldığı otelde tacizci müdür yardımcısı bir adım daha ileri giderek Perçin’e kaldığı oda numarasını mesajla göndererek odasına davet etti.

BAŞKANA DA İSTİFA ETTİRDİLER

Perçin’i göreve getiren dönemin DFV Başkanı Hartmut Ziebs de yedi yardımcısından bazılarının hışmına uğradı. Uzun süre baskı yaptılar. Bazı yardımcılar somut bir gerekçe göstermeden Ziebs’in görevini bırakmasını istediler. İkiye karşın beşi istifa etmesini talep etti. Uzun süren mücadeleden sonra Ziebs 2019 yılında baskılara boyun eğdi. 2021 yılına kadar görev süresi bulunmasına karşın 2019 yılında istifa etmek zorunda kaldı. Ziebs istifa ederken de Perçin’in bu görev için uygun olduğunu ve bu görevde başarı elde edeceğine inandığını söyleyerek desteğini sürdürdü.

BAŞARILI BİR KARİYER

Almanya tarihinde ilk kez DFV’nin kadın yöneticisi olan Müjgan Perçin Berlin’de doğdu. Berlin Hür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Devlet sınavlarında başarılı olan Perçin, avukat oldu. Berlin Humbold Üniversitesi’nde Türk ve Alman hukuk sistemini karşılaştıran doktora çalışmasını tamamladı. 2014 yılında doktora unvanı aldı. Federal Meclis’te hukuk danışmanı olarak görev yaptı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Meclisi’nde sekizi Türk, biri Yunanlı ve bir de polisi öldüren NSU terör çetesinin faaliyetlerini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu’nda hukuk danışmanlığı yaptı. Saksonya Anhalt Eyalet Meclisi’nde uzman hukukçu olarak görevde bulundu.