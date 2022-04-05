Türk ve İngiliz turizmciler The British Museum’da buluşuyor

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İKİ gün sürecek etkinlikte; Britanya’nın turizm ve sağlık sektöründeki kuruluşların temsilcileri, Türkiye’den katılım gösterecek konaklama firmaları, turizm acenteleri, seyahat kuruluşları ve sağlık acentelerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye turizminin en önemli pazarlardan biri olan İngiltere’de yapılacak etkinlik; pandemiden sonra yapılan önemli etkinlikler arasında yer alıyor. İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, hastanelerde tedavi için sıra bekleyen kişi sayısı Ocak 2022’de ilk kez 6 milyona ulaştı. Sağlık altyapısı gelişmiş ve 4 saat gibi kısa sürede gidilebilen bir mesafede olan Türkiye bu noktada öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle yükü iyice artan NHS’nin bu bekleme listelerini uzun yıllar eritemeyeceği kaydediliyor. Bu nedenle önemli sayıdaki hastanın tedavisinin Türkiye’de yapılabilmesi mümkün. Turizm sektörünün yanı sıra medikal turizm yapan sağlık kuruluşların da Imagine Türkiye etkinliğinde yer alması büyük önem arz ediyor.