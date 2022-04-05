Türk ve İngiliz turizmciler The British Museum’da buluşuyor

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Ülkemizin en önemli turizm pazarlarından birisi olan İngiltere’de 19-20 Nisan’da yapılacak Imagine Türkiye turizm etkinliğinde, Türk ve İngiliz turizm acenteleri, sağlık ve MICE firmaları bir araya gelecek. Etkinlik Londra’nın kalbi The British Museum’da ve DoubleTree by Hilton Hotel London West End’de gerçekleştirilecek.
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İKİ gün sürecek etkinlikte; Britanya’nın turizm ve sağlık sektöründeki kuruluşların temsilcileri, Türkiye’den katılım gösterecek konaklama firmaları, turizm acenteleri, seyahat kuruluşları ve sağlık acentelerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye turizminin en önemli pazarlardan biri olan İngiltere’de yapılacak etkinlik; pandemiden sonra yapılan önemli etkinlikler arasında yer alıyor. İngiltere’nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, hastanelerde tedavi için sıra bekleyen kişi sayısı Ocak 2022’de ilk kez 6 milyona ulaştı. Sağlık altyapısı gelişmiş ve 4 saat gibi kısa sürede gidilebilen bir mesafede olan Türkiye bu noktada öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle yükü iyice artan NHS’nin bu bekleme listelerini uzun yıllar eritemeyeceği kaydediliyor. Bu nedenle önemli sayıdaki hastanın tedavisinin Türkiye’de yapılabilmesi mümkün. Turizm sektörünün yanı sıra medikal turizm yapan sağlık kuruluşların da Imagine Türkiye etkinliğinde yer alması büyük önem arz ediyor.
FARKLI BİR KAPI AÇILACAK Imagine Türkiye; Türkiye’nin İngiltere pazarından daha fazla pay almasını amaçlıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Imagine Türkiye Koordinatörü Yalçın Avcı, Türkiye’nin İngiltere pazarında daha etkin olması gerektiğini belirterek, “Etkinliğimiz ile İngiltere pazarına farklı bir kapı açacağız” dedi. İngiltere pazarının Türk turizmi için çok önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyleyen Yalçın Avcı, “Böylesi önemli bir pazarda daha etkin olmamız gerekiyor. Çünkü İngiltere’de, World Travel Market dışında ciddi bir buluşma platformu yok. Türk turizmcilerimizin İngiliz meslektaşları ile daha fazla bir araya gelmesi ve işbirliği yapması gerekiyor. Dünyanın en önemli müzelerinden biri olan The British Museum’da gerçekleştireceğimiz Imagine Türkiye ile İngiltere ve Türkiye arasındaki turizm iş birliğine katkı sağlamak için yola çıktık. Hedefimiz Türkiye ile İngiltere arasındaki turizm hareketliliğine katkı sağlamaktır” dedi.
TANITIM VE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMASI Imagine Türkiye Direktörü A. Haluk Özsevim de İngiltere’nin Türkiye için çok önemli bir pazar olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu bölgeden önemli sayıda turist ağırlıyoruz. Gelen turist sayısını ve niteliğini daha da artırmalıyız. Bu noktada bakanlığımız İngiltere’de önemli tanıtım ve işbirliği çalışmaları yapıyor. Biz de etkinliğimiz ile Türkiye’nin İngiltere’deki tanıtım çalışmalarına katkı sağlamak istiyoruz. British Museum gibi tüm dünyanın bildiği bir yerde bu etkinliği yapmak Türkiye’nin imajına katkı sağlayacaktır. Önemli bir hedef için yola çıktık. 19-20 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz etkinliğimize Türkiye’den önemli turizm markaları yer alacak.” Güncel program için www.imagineturkiye.co.uk web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İletişim; Gülşen Kaplan gulsen.kaplan@futurexevents.co.uk +90 542 615 18 19 www.futurexevents.co.uk / www.imagineturkiye.co.uk