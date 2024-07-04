Türk vatandaşlığı için başvurun

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ALMAN Vatandaşlık Reformu Yasası’nın çıkması için uzun yıllar büyük mücadele verdiklerini, elde edilen başarının Türk toplumu ve göçmenler için büyük bir kazanım olduğunu belirten KRV-Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, “Çifte vatandaşlığın kıymetini bilmeli; hem Alman vatandaşlığı hem de Türk vatandaşlığı için başvurumuzu yapmalıyız. Bu sayede sosyal konumumuzu güçlendirebilir ve eşit haklara kavuşabiliriz” dedi. Daha önceleri Alman vatandaşlığına geçtikleri için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalan yaklaşık 800 bin kişinin olduğunu ifade eden Gemici, şunları söyledi: “Atatürk ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin binbir güçlükle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bizim varlık nedenimizdir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bir onurdur. Türkiye varsa biz de varız. Türk vatandaşlığını yeniden alan Almanya’daki yurttaşlarımızın ülke ile bağları daha da güçlenecek, Türkiye’deki hakları güvence altında olacak ve işleri kolaylaşacaktır. Asimilasyona uğramamak ve geleceğimizi teminat altına almak için bu fırsatı kaçırmamalıyız.”

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in, iktidara gelmeleri durumunda bu yasayı iptal edecekleri yönündeki açıklamasını eleştiren Gemici, bunun gerçeklerden uzak ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Gemici, konsolosluk yetkililerinin Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yurttaşlarımıza en hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çaba gösterdiklerini ve dijital başvuru yöntemiyle bürokrasinin en aza indirildiğini belirtti. Gemici, konsolosluklarımızın istediği vatandaşlık için yapılacak başvuruların aşamalarını şöyle sıraladı. 1- https://www.konsolosluk.gov.tr adresine girilir. 2- Bağlı olunan Başkonsolosluk seçilir. 3- Vatandaşlık sekmesi altındaki ‘Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu’ seçeneği işaretlenir. 4- Kimlik bilgileri girilerek doğrulama yapılır. 5- ‘Yeniden Vatandaşlık Kazanma Ön Başvuru Formu’ (online) doldurulur. 6- Vat-5 Formu doldurulur (online) ve pasaport fotokopisi yüklenir. 7- Açılan randevu ekranında randevu oluşturulur. 8- Sistem, kişinin yanında getirmesi gereken belgeleri listeler. 9- Kişiye randevu teyit e-posta / SMS mesajı sistem tarafından iletilir. 10- Randevu tarihinde belgelerle birlikte Başkonsolosluğa gidilerek belgeler elden teslim edilir. T.C. kimlik kartı için parmak izi verilir. 11- Belgeler başkonsolosluk tarafından Nüfus ve Vatandaşlık

İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. 12- Kişi başvuru sürecini bundan sonra e-Devlet üzerinden takip eder. 13- Başvuru sonucu, başkonsolosluk tarafından ilgililere tebliğ edilir.

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ÖNEMLİ BİLGİLER

Türk vatandaşlığını çıkma izni almak suretiyle kaybedenlerin yeniden alabileceklerini belirten Bahattin Gemici, bu süreçteki bazı önemli konulara dikkat çekti:

* Mülga 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanunun 25. maddesine göre T.C. vatandaşlığını kaybedenler, yeniden T.C. vatandaşlığını kazanma başvurusu yapabilir.

* Başvurular Türkiye’de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, yurt dışında dış temsilciliklerde yapılır.

* Türkiye’de yaşayan ‘Mavi Kartlılar’, yeniden T.C. vatandaşlığını kazanma başvurusunu ikâmet edilen il valiliğine bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yapabilir.

* Türk vatandaşlığını kazananlara T.C. kimlik kartı verilecek, ‘Mavi Kart’ geçersiz olacak.

* Anne ve baba ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybeden 18 yaş altı çocukların anne ve baba ile birlikte işlem görmesi esastır.

* Yeniden Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda, vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik kartı ve pasaportu bulunması gerekir.

* Yeniden T.C. vatandaşlığını kazanmak için Türkçe bilmek zorunlu değildir.

* Türk vatandaşlığınıın kaybından sonraki medeni hâlinizde meydana gelen değişiklikleri gösteren belgeler, Türkçe tercümeli ve onaylı hâlde verilmelidir.

* Yabancı eşiniz var ise sizin vatandaşlığı kazanmanızdan üç yıl sonra o da başvuru yapabilir.

* Yeniden Türk vatandaşlığını alanlar bu durumlarını Alman makamlarına bildirmelidir. Ancak erkeklerin askerlik durumlarını kontrol ettirmeleri gereklidir.

* Türk vatandaşlığı yanında diğer ülke vatandaşlığına sahip kişiler istediği kimlikle Türkiye’ye gidebilir.

* Yeniden Türk vatandaşlığını kazananlar, yurt dışında ikâmet ediyorlarsa genel seçimlerde, yurt içinde yaşıyorlarsa yerel ve genel seçimlerde oy kullanabilir.