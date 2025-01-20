‘Türk Usulü Yüksel Almanca’ sahnede!

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ETKİNLİĞİ, Pforzheim ve Çevresi Türk Veliler Derneği organize etti. Açılış konuşmasını Leyla Gülkoğan yaptı. Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, Baden Türk Okul Aile Birlikleri Federasyon Başkanı Kemal Ülker ve çeşitli dernek başkanlarının yanı sıra Alman, Türk ve diğer uluslardan sanatseverler geceye yoğun ilgi gösterdi. Gecede Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin bir konuşma yaparak, Türklerin Almanya’da toplumsal yaşamın her alanında önemli katkılarda bulunduğunun altını çizdi.