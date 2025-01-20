‘Türk Usulü Yüksel Almanca’ sahnede!

Mümin KARACA / PFORZHEIM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 11:15
Güney Almanya’nın ilk ve tek profesyonel Türk tiyatrosu olma özelliğini taşıyan Theater Ulüm, Pforzheim’daki Nagoldhalle’de sergilediği yeni oyunu ‘Hochdeutsch-Türkisch!’ (Türk Usulü Yüksek Almanca) seyirciyle buluştu.
ETKİNLİĞİ, Pforzheim ve Çevresi Türk Veliler Derneği organize etti. Açılış konuşmasını Leyla Gülkoğan yaptı. Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, Baden Türk Okul Aile Birlikleri Federasyon Başkanı Kemal Ülker ve çeşitli dernek başkanlarının yanı sıra Alman, Türk ve diğer uluslardan sanatseverler geceye yoğun ilgi gösterdi. Gecede Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin bir konuşma yaparak, Türklerin Almanya’da toplumsal yaşamın her alanında önemli katkılarda bulunduğunun altını çizdi.
GÜNDELİK YAŞAM VE TOPLUMSAL SORUNLAR
Orta oyunu tadında yazılan ve sergilenen bu müzikli güldürü, izleyicileri kahkahalarla düşündürürken entegrasyon, iki dillilik, kuşaklar arası çatışmalar, çifte vatandaşlık, kadın hakları, eğitim sorunları ve erkek egemen toplum gibi konuları içeriyor. Ayrıca son dönemde Almanya’da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık gibi hassas sorunlara da dikkat çekiliyor. Türklerin Almanya’ya göç hikâyesinden başlayarak, 60 yıllık değişim sürecini ve “Almanyalı Türklerin” günlük yaşam alışkanlıklarını da sahneye taşıyan Theater Ulüm
’ün entegrasyon konusunu ön plana çıkardığı bu oyun farklı kesimlerden insanları bir araya getirdiği gibi ön yargıları bir kenara bırakıp birlikte gülme fırsatı da sunuyor.
ALKIŞ YAĞMURU
İki bölümden oluşan oyunun sonunda sahneye çıkan Theater Ulüm oyuncuları Atilla Cansever, Hatice Onar, Anıl Kağan Küçük, Gülçin Kozak ve Osman Tekin, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Sanatçılar, hayranlarının yoğun ilgisine karşılık sahne sonrası fotoğraf çekimiyle geceyi ölümsüzleştirdi. Theater Ulüm, mizahi yaklaşımıyla toplumsal sorunlara ayna tutarken, hem güldüren hem düşündüren performansıyla bir kez daha gönüllerde taht kurmayı başardı.