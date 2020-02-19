Helal et satılacak diye engelledi

AŞIRI sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Belediye Başkan Yardımcısı Gerhard Kroiss, Oberösterreichische Nachrichten (ÖON) gazetesine yaptığı açıklamada, Freshland süpermarketin Türk toplumuna hitap ettiğini ve Wels haftalık pazarı gibi hassas bir yere yakışmadığını ileri sürdü. Ayrımcılık suçlamalarını kabul etmeyen Kroiss, yalnız bir gruba değil, herkese hitap eden bir market istediklerini söyledi. Kroiss, süpermarketin açılacağı gayrimenkulün sahibi Markus Fehringer ile söz konusu yerin Freshland’a kiralanmaması hususunda uzlaşıya vardıklarını da dile getirdi.

BELEDİYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Olaya tepki gösteren Yeşiller Partisi, Wels Belediyesi hakkında ‘Anti Ayrımcılık Kanunu’na muhalefet nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Yeşiller milletvekili Thomas Rammerstorfer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Kroiss’in keyfi bir karar aldığını belirterek, “Bu keyfilik kabul edilmemelidir ve Kroiss görevinden istifa etmelidir” dedi.

İşletmenin yöneticisi Eren Soyulmaz da Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, kira, yapılacak tadilat ve gerekli tüm diğer konularda mal sahibiyle uzlaşıya varılmışken birden ret cevabı geldiğine dikkati çekerek, “Wels’teki gibi siyasetin ekonomiye bu kadar müdahil olduğu başka hiçbir yer görmedim” diye konuştu.