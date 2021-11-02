Türk turizmi Londra’daki büyük fuarda!

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Dünyanın en büyük turizm fuarlarından Londra Dünya Turizm Fuarı ‘World Travel Market’ (WTM) Excel Kongre Merkezi’nde bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın devamı olan Sanal fuar ise ‘WTM London Virtual’ ismi altında 8 ve 9 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.
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DÜNYANIN sayılı turizm fuarlarından olan Dünya Turizm Fuarı, önceki yıllara göre sönük başladı. Her yıl fuarı ziyaret edenlere hediye ve promosyon ürünleri ikram edilirken bu yıl pandemi önlemleri kapsamında stantlarda çay, su ve kahve ikramı yapıldı. Bu yıl Kovid -19 pandemi kapsamında Excel fuar alanında birçok tedbir alındığı gözlendi. Fuar alanına girişte bazı katılımcılardan Kovid-19 aşı belgesi veya 48 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi istendi.
TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİ BÖLÜMÜNDE 1980 yılından bu yana düzenlenen ve 1-3 Kasım tarihinde gerçekleşecek geleneksel fuara 100’den fazla ülke katılıyor. Aynı zamanda, turizm sektöründe pandeminin başlangıcından bu yana ki en büyük etkinlik olma özelliğini taşıyor. Fuarda Türkiye Avrupa ülkeleri arasında yer aldı. Fuarda Türkiye, 300 metrekarelik Türkiye standında Kültürel Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen Taş Tepeler Projesi’nde bulunan eserler sergileniyor. Büyük ölçüde Anadolu topraklarındaki 12 tarihi mekânda gün ışığına çıkarılan eserlerle insanlık tarihinin aşama aşama avcı toplayıcılıktan, tarım ve ticaret toplumuna, barınaklardan evlere ve toplu yaşama geçtiği anlatılıyor.
BAKAN ERSOY BUGÜN KATILACAK Serginin Türkiye bölümünde ayrıca 20 tanıtım standı yer alıyor. Bunlardan 18’i Türkiye’den katılırken THY ve Caria Holidays ise Londra’dan katıldılar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin’in bugün katılacağı serginin ilk gününde Türkiye’nin Londra Kültür ve Turizm Müşaviri Arzu Yılmaz, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Esra Güler, KKTC Londra Konsolosu Buket Kop, KKTC Turizm Bakanlığı Pazarlama Dairesi Müdür Muavini Latif İnce ve KKTC Londra Temsilciliği Turizm Koordinatörü Kadir Doruhan hazır bulundu. 70 metrekare büyüklüğündeki KKTC standında 12 masa yer alıyor.