Türk turizmi Londra’daki büyük fuarda!

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DÜNYANIN sayılı turizm fuarlarından olan Dünya Turizm Fuarı, önceki yıllara göre sönük başladı. Her yıl fuarı ziyaret edenlere hediye ve promosyon ürünleri ikram edilirken bu yıl pandemi önlemleri kapsamında stantlarda çay, su ve kahve ikramı yapıldı. Bu yıl Kovid -19 pandemi kapsamında Excel fuar alanında birçok tedbir alındığı gözlendi. Fuar alanına girişte bazı katılımcılardan Kovid-19 aşı belgesi veya 48 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi istendi.