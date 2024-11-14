Türk toplumunun sorunlarını görüştüler

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MEHMET Tüm, Almanya’ya yaptığı ziyaretlere Köln’den başlayarak, burada CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma ve federasyon yöneticileriyle örgütlenme çalışmalarını değerlendirdi. Almanya genelinde CHP’nin dayanışma ağını güçlendirme hedefini vurgulayan Tüm, Türk toplumunun ihtiyaçlarına yönelik etkin bir destek mekanizması kurmanın önemine dikkati çekti. CHP’nin Almanya’daki varlığını pekiştirmek amacıyla Siegen’de yeni bir temsilcilik kurulması için ön hazırlık çalışmaları da başlatıldı. Essen’deki görüşmelerde ise CHP Essen Birliği yöneticileri ve Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği (AAD) yetkilileri ile Türkiye ve Almanya’daki güncel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Düsseldorf’ta CHP üyeleriyle bir araya gelen Tüm, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ile Almanya’daki Türk toplumunun sorunlarına dair çözüm önerilerini ele aldı. Aynı gün Almanya SPD’li yetkililerle yapılan görüşmede iki parti arasındaki olası iş birliği konuları üzerinde duruldu.

Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem ile bir araya gelen Tüm, ardından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Muharrem Kuzey ile görüştü. Her iki toplantıda da Almanya’daki Türk toplumuna yönelik projeler konuşuldu. Tüm bu görüşmelerin ardından Avrupa Alevi Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat’la da bir araya geldi. Ziyaret programı kapsamında Nürnberg ve Münih’teki CHP birliklerini de ziyaret eden Tüm, federasyon yönetimi ile Almanya’daki örgütlenme çalışmalarını değerlendirdi. Frankfurt’ta Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan Tüm ve CHP Almanya Federasyonu temsilcileri, Türk toplumuyla dayanışma içinde Cumhuriyet’in kuruluşunu kutladı. Almanya’daki program, Hamburg’da yapılan ziyaretle sona erdi.