Türk toplumunun acı kaybı

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1945 İstanbul doğumlu olan Dr. Ali Söylemezoğlu, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği beyin ameliyatının ardından bozulan sağlığı nedeniyle uzun süre tedavi gördü. Bir süredir de İstanbul’da huzurevinde kalan Söylemezoğlu, hastalığı nedeniyle hafta arası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini Duisburg’dan yakın arkadaşı olan Ali Yağız, geçen yıl birlikte İstanbul’da çektirdikleri fotoğrafla birlikte sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Yetişkin bir kızı bir de oğlu olan Dr. Ali Söylemezoğlu’nun cenazesi, 6 Ağustos Salı günü kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI

Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti’nde (KRV) Alman okullarında, ‘1915’te Türkler Ermenilere Soykırım Yaptı’ şeklinde verilen derslerin kaldırılmasına yönelik başlatılan imza kampanyasına öncülük yapan Dr. Ali Söylemezoğlu, 19 Ekim 2014 tarihinde KRV hükumet binası önünde düzenlenen mitingi organize etmiş, toplanan karşı imzaları da dönemin KRV Başbakanı Hannelore Kraft’a ulaştırmıştı. Bu süreçte birçok toplantılara katılan Söylemezoğlu, “Tarihçilerin yazdığı kitaplarda soykırım olmadığına dair çok sayıda bilgi ve belge var elimizde, isterlerse Alman makamları ile bunları paylaşabiliriz. 2015’te tehcir olaylarının 100’üncü yılında Alman makamları, sözde soykırım iddiasını daha fazla gündeme getirebilir” ifadeleriyle birçok panelle Türk vatandaşları bilgilendirmişti. Konunun takipçisi olan Dr. Ali Söylemezoğlu, aynı bağlamda 16 Mart 2017 Türk STK’lardan toplanan imzalarla birlikte dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’a açık mektup göndermişti.

Yaptığı çalışmalardan dolayı 23 Ocak 2023 tarihinde Duisburg Türk Eğitim Merkezi’nde, Dr. Ali Söylemezoğlu’nun adının verildiği bir kütüphane açılmıştı.