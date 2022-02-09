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Türk TIR şoförü Fürth’ü savaş alanına çevirdi

#Almanya#Türk Tır Şoförü#Kaza
Türk TIR şoförü Fürth’ü savaş alanına çevirdi

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Fürth kentinde sarhoş bir TIR şoförü, sebep olduğu kazayla ortalığı savaş alanına çevirdi.

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TÜRK olduğu öğrenilen TIR şoförü polis tarafından tutuklandı. Kazada 31 araç hasar gördü. Park halindeki birçok araç yanıp kül oldu. Bir binanın zemin katında ise yangın çıktı. Şans eseri sadece 3 kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Michael Konrad, olay yerinin tam bir savaş alanı gibi göründüğünü belirtirken, kaza sonrası olay yerine gelen bir polis ise “Ben hayatımda böyle bir kaza görmedim” dedi. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kentin merkezindeki dört yol ağzında kırmızı ışıkta duramayan ağır yüklü bir TIR, önce burada bir araca çarptı. Aracın kadın sürücüsü şans eseri hafif yaralandı.

Türk TIR şoförü Fürth’ü savaş alanına çevirdi
Kazaya rağmen duramayan TIR şoförü, daha sonra park halindeki araçlara çarparak yaklaşık 100 metre daha gitti. Sürtünmeden dolayı bazı araçlar alev almaya başladı. Hardstrasse üzerindeki bir binanın önünde park eden tüm araçların yanması nedeniyle alevler binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gelirken, ağır hasar gören bina boşaltıldı ve tüm bina sakinleri başka yere taşındı. Polis, TIR şoförünü tutuklarken yapılan testte kanında 2 promil alkol tespit edildi. “Kazayı tarif etmek mümkün değil” diyen polis sözcüsü, kimsenin hayatını kaybetmemesinin ise büyük şans olduğunu söyledi. Birçok görgü tanığının şoke olduğu, bazılarının ise terör saldırısı zannettiği belirtildi. TIR’ın, merkezi Türkiye’de bulunan bir şirkete ait olduğu kaydedildi.
Türk TIR şoförü Fürth’ü savaş alanına çevirdi

Türk TIR şoförü Fürth’ü savaş alanına çevirdi

Türk TIR şoförü Fürth’ü savaş alanına çevirdi

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Türk TIR şoförü Fürth’ü savaş alanına çevirdi

Türk TIR şoförü Fürth’ü savaş alanına çevirdi

 

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#Almanya#Türk Tır Şoförü#Kaza

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