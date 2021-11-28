Türk temizlik işçisine, Almanya Üstün Hizmet Madalyası

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ZONGULDAK, Gökçebey’de 1966 yılında doğan ve 1989 yılında evlilik yoluyla Almanya’ya gelerek 25 yıl belediyede temizlik işlerinde çalışan Turgay Tahtabaş, bu seneki konusu göç toplumundaki çalışmalar olan ve 300 kişilik ekiple özellikle göç geçmişi olan ve mülteci çocukları kapsayan çalışmalarından dolayı ‘Liyakat Nişanı’na layık görüldü. Özellikle 2015’ten sonra Almanya’ya birçok mülteci geldiğini belirten Tahtabaş, çalışmalarını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı: “Bizim çalışmalarımızın büyük bölümü özellikle mülteci çocukları için. Şu anda 300 kişilik bir ekiple 2 binden fazla çocuğa yardımcı oluyoruz. Kendi çocuklarımızda yaşadığımız başarıları onlara da aktarmaya çalışıyoruz. Bunu, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti dediğimiz bölgenin genelinde değil, sadece lokal olarak 6 tane şehirde yapıyoruz. Kendimize ait 10 tane yerimiz, eğitim merkezlerimiz var. Bu eğitim merkezlerinde 2 binden fazla çocuğa ders takviyesi veriyoruz, annelerine Almanca kursları veriyoruz. Müzik kurslarımız var, 400 civarında çocuk ve genç bizden enstrüman dersleri alıyor. Korolarımız var, ayrıca bir sürü veli kahvelerimiz var okullarda. Yaz aylarında bizim yaptığımız programlar eyaletimizde çok büyük kabul görüyor. Daha önce maddi eksiklerden dolayı kendi çocuklarıma fazla bir tatil imkânı verememiştim. O yüzden biliyorum, birçok çocuk da aynı imkansızlığı yaşıyor, biz de onlara yaz aylarında o tatil imkanlarını bir şekilde vermeye çalışıyoruz.”

‘TECRÜBELERİMİZ KAYBOLMASIN’

Burada doğan 3 çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için eşimle birlikte elimizden gelen çabayı gösterdik. Bu yolda bize bir sürü insan yardımcı oldu ve bunun sonucunda da kendi çocuklarımız şu anda Almanya’nın en iyi eğitim veren yerlerinde eğitimlerini aldılar. İki tanesi şirkette çalışıyor, üçüncüsü de şu anda üniversiteyi bitirmek üzere. Bunları yaparken tecrübe kazandık ve dedik ki, bu tecrübelerimiz kaybolmasın, tecrübelerimizi genç ailelere aktaralım. Yaptığımız çalışmalar Alman toplumu tarafından da oldukça değerli görülüyor. 2016 yılından beri neredeyse her yıl bir ödül alıyoruz. En son aldığımız önemli ödül 2018 yılında eyalet başbakanının verdiği ‘Eyalet Üstün Hizmet Madalyası’ydı. Gelecek hafta cuma günü alacağım ödül için de birileri beni önermiş ve ‘Almanya Üstün Hizmet Madalyası’ bana takdim edilecek. Bu benim için çok gurur verici bir olay. Aynı zamanda çalışmalarımızı da ileriye taşıyacak güzel bir gelişme.”

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‘ROL MODEL GÖRÜYORLAR’

“Cumhurbaşkanlığı da neden verildiğine dair bir açıklama yaptı. Orada çok çeşitli çalışmalarımız olduğu için. Yani bu aşağı yukarı 20 yıldan beri gelen bir çalışma, birçoğu 15 yıldan fazla gönüllü olarak geçti. Ben 25 sene belediyede temizlik işlerinde çöp kamyonunda çalıştım. Eşim okullarda temizlik görevlisi olarak çalıştı. Yani biz aşağı yukarı toplumun en alt katmanlarından gelen bir aileyiz ve birçok aile için de bizi rol model olarak görüyorlar. Yani, ‘Bu insanlar mücadeleyle bunu başarabilmiş, bu mümkün ve bunu kendileri başarmakla kalmamış, aynı zamanda diğer ailelere de bu yolu gösteriyorlar” diye. Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Steinmeier’in vereceği ödül de göçmen kökenli aileler için çalışan insanlara veriliyor.”