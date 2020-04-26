Türk tekstilciden Ulusal Sağlık Servisi’ne bin adet üniforma

LONDRA’da 25 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mehmet Şar, koronavirüs salgının başladığı 23 Mart’tan itibaren kapalı olan atölyesini Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanları için açtı. Londra’nın en büyük hastanelerinden olan North Middlesex Hastanesi çalışanları için 500 takımdan oluşan bin adet üniforma hazırlayıp teslim etti. İş insanı Şar, hastane çalışanlarının ihtiyacı olan koruyucu malzemeler ve iş kıyafetlerinin yetersiz olması nedeniyle çevrede oturan kadınların evlerinde dikerek getirdikleri kıyafetleri giydiklerini öğrenmesi üzerine Londra’nın North Middlesex Üniversitesi Hastanesi çalışanlarını evlerinden çağırarak elbiselerini dikmeye başladıklarını söyledi.

Şar, “Böyle bir durum karşısında sessiz kalamazdım. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana İngiltere böyle bir felaket yaşamamış. Hastane yönetimiyle yaptığım görüşmede, çalışanların giyecek kıyafetlerinin olmadığını öğrendim ve şoke oldum. İnsanların hayatta kalması için kendi hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarının bu durumuna seyirci kalınabilir mi? İş yerimiz salgın nedeniyle kapalıydı ama çalışanları çağırarak üretim gerçekleştirip teslim ettik” dedi. Şar, aralarında Victoria Beckham, Roksanda Ilincic, Erdem Moralıoğlu, Hüseyin Çağlayan ve Jigsaw gibi ünlü dizaynır ve markaların ürünlerini imal ediyor. 2012 Londra Olimpiyatları’nda dünya çapında 50 firmanın başvurusu arasından seçilen Sar, olimpiyatlar için 10 bin 800 kostüm hazırlamıştı.