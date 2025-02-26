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Türk taksicilerin sorunlarını dinledi

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#Almanya#Taksici#AVRUPADAN HABERLER
Türk taksicilerin sorunlarını dinledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:45

Münih’in köklü taksi kooperatiflerinden Taxi München eG’nin Eş Başkanı Ertekin Koçer ve kooperatif bünyesindeki önde gelen Türk firma sahipleri, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ile bir araya gelerek sektörde yaşanan sorunları ve geleceğe dair beklentileri değerlendirdi.

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Görüşmeye Eyüp Tanrıverdi, Ünal Küçükşahin, Hüseyin Bayram, Deniz Köse, Yavuz Tanrıverdi, Fatih Tanrıverdi, Erkan Kılıç, Recep Yerlikaya ve Tarık Sönmez katıldı. Toplantıda, Münih’te faaliyet gösteren Türk taksi işletmecileri ve şoförlerinin karşılaştığı zorluklar, sektörün geleceği ve olası sınamalar ele alındı. Başkonsolos Erdoğan, taksi sektörüyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra Güney Bavyera’daki Türk toplumu için önemli olan Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılımın artırılması gibi konuların da görüşmede gündeme geldiğini belirtti. Başkonsolosluk ile iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki yapıcı yaklaşımlarından dolayı heyete teşekkür eden Erdoğan, Taxi München eG’nin ilk Türk Eş Başkanı Ertekin Koçer ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Türk taksicilerin sorunlarını dinledi

Türk taksicilerin sorunlarını dinledi

 

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#Almanya#Taksici#AVRUPADAN HABERLER

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