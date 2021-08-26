Türk takımları için Avrupa'da kritik gece!
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden takımlarımız bugün kritik maçlara çıkacak. Peki Türk takımları bugün kimlerle ter dökecek?
İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri;
UEFA Avrupa Ligi Helsinki - Fenerbahçe play-off rövanş maçı TSİ 19.00'da Finlandiya'da oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Randers maçı TSİ 21.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılılar turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Trabzonspor maçı 20.00'da İtalya'da oynanacak. Bordo-mavililer ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Kopenhag - Sivasspor maçı TSİ 20.00'da Danimarka'da mücadele edilecek. Temsilcimiz evinde oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 yenilmişti.