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Avrupa'nın en iyi 20 genç stoperi!

#Cenk Özkaçar#AVRUPADAN HABERLER#OH Leuven
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi

İspanyol gazetesi Marca ve futbol data servisi Olocip, Avrupa'nın üst düzey 17 liginde forma giyen 23 yaş altı stoperleri performanslarına göre sıraladı. Listede Süper Lig'den 2 isim yer alırken ayrıca, Türk olarak da 1 genç stoper yer aldı.

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Marca ve Olocip'in algoritmasında seçim yalnızca verilerin ne kadar yüksek olduğuna göre değil ligin kalitesine, zorluk derecesine, savunma, hücum ve oyun kurma becerlerine göre de sıralandı. İşte Avrupa'nın en iyi 23 yaş altı 20 stoperi...

Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
VICTOR NELSSON, GALATASARAY
Galatasaray'ın yıldız stoperi, 10 üzerinden 5.92 puanla listede kendisine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
JULES KOUNDE, SEVILLA
Sevilla'nın 23 yaşındaki genç yıldız adayı 5.94 puanla listede yer aldı.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
RONALD ARAUJO, BARCELONA
Barcelona'nın başarılı savunmacısı Ronald Araujo 6.02 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
MELLE MEULENSTEEN, WAALWIJK
Hollanda Ligi ekiplerinden Waalwıjk forması giyen genç stoper de 6.16 puanla listeye yerleşti.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
WILLIAM SALIBA, MARSİLYA
Marsilya'nın genç yeteneği Wıllıam Saliba, 6.26 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
JEAN TODIBO, NICE
Fransa ekibi Nice'te forma giyen Jean Todibo, 4.12 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
MARC GUEHI, CRYSTAL PALACE
İngiliz ekibi Crystal Palace'ta forma giyen 21 yaşındaki Marc Guehi de 6.30 puanla listede yer aldı.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
REECE OXFORD, FC AUGSBURG
Bundesliga ekibi Augsburg'un 23 yaşındaki genç yeteneği de 6.32 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
NICO SCHLOTTERBECK, FRIBURG
Freiburg'un genç stoperi Schlotterbeck, 6.39 puanla listede yer aldı.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
JOSKO GVARDIOL, LEIPZIG
Leipzig'den Josko Gvardiol da 6.63 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
ROGER IBANEZ, ROMA
İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'nın forması giyen Ibanez, 6.69 puanla listede yer aldı.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
SVEN BOTMAN, LILLE
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen genç yetenek Sven Botman, 6.74 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
GONÇALO INACIO, SPORTING
Portekiz ekibi Sporting'de ter döken Gonçalo Inacio 6.78 puanla listede yer aldı.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
JESPER DALAND, CERCLE BRUGGE
Belçika ligi ekiplerinden Cercle Brugge forması giyen genç yetenek, 7.04 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
YOUSSOUF NDAYISHIMIYE, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir forması giyen Ndayishimiye de 7.06 puanla listede yer almayı başardı.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
WOUT FAES, REIMS
Fransa Ligue 1 ekibi Reims forması giyen Wout Faes, 7.07 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
CAS ODENTHAL, NEC NIJMEGEN
Hollanda ekiplerinden Nijmegen forması giyen Cas Odental, 7.25 puanla listede yer aldı.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
VIRGIL GHITA, FARUL CONSTANTA
Romanya ekibi Frul Constanta forması giyen Vırgıl Ghita, 8.65 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
CENK ÖZKAÇAR, OH LEUVEN
Belçika Ligi ekibi OH Leuven'de forma giyen Türk oyuncu Cenk Özkaçar da 8.69 puanla listede kendine yer buldu.
Avrupanın en iyi 20 genç stoperi
JURRIEN TIMBER, AJAX
Hollanda ekibi Ajax'ın yıldız stoperi Jurrien Timber 9.12 puanla listenin zirvesinde yer aldı.

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