Avrupa'nın en iyi 20 genç stoperi!

Marca ve Olocip'in algoritmasında seçim yalnızca verilerin ne kadar yüksek olduğuna göre değil ligin kalitesine, zorluk derecesine, savunma, hücum ve oyun kurma becerlerine göre de sıralandı. İşte Avrupa'nın en iyi 23 yaş altı 20 stoperi...VICTOR NELSSON, GALATASARAYRONALD ARAUJO, BARCELONA
Galatasaray'ın yıldız stoperi, 10 üzerinden 5.92 puanla listede kendisine yer buldu.JULES KOUNDE, SEVILLA
Sevilla'nın 23 yaşındaki genç yıldız adayı 5.94 puanla listede yer aldı.
Barcelona'nın başarılı savunmacısı Ronald Araujo 6.02 puanla listede kendine yer buldu.MELLE MEULENSTEEN, WAALWIJK
Hollanda Ligi ekiplerinden Waalwıjk forması giyen genç stoper de 6.16 puanla listeye yerleşti.WILLIAM SALIBA, MARSİLYA
Marsilya'nın genç yeteneği Wıllıam Saliba, 6.26 puanla listede kendine yer buldu.JEAN TODIBO, NICE
Fransa ekibi Nice'te forma giyen Jean Todibo, 4.12 puanla listede kendine yer buldu.MARC GUEHI, CRYSTAL PALACE
İngiliz ekibi Crystal Palace'ta forma giyen 21 yaşındaki Marc Guehi de 6.30 puanla listede yer aldı.REECE OXFORD, FC AUGSBURG
Bundesliga ekibi Augsburg'un 23 yaşındaki genç yeteneği de 6.32 puanla listede kendine yer buldu.NICO SCHLOTTERBECK, FRIBURG
Freiburg'un genç stoperi Schlotterbeck, 6.39 puanla listede yer aldı.JOSKO GVARDIOL, LEIPZIG
Leipzig'den Josko Gvardiol da 6.63 puanla listede kendine yer buldu.ROGER IBANEZ, ROMA
İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'nın forması giyen Ibanez, 6.69 puanla listede yer aldı.SVEN BOTMAN, LILLE
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen genç yetenek Sven Botman, 6.74 puanla listede kendine yer buldu.GONÇALO INACIO, SPORTING
Portekiz ekibi Sporting'de ter döken Gonçalo Inacio 6.78 puanla listede yer aldı.JESPER DALAND, CERCLE BRUGGE
Belçika ligi ekiplerinden Cercle Brugge forması giyen genç yetenek, 7.04 puanla listede kendine yer buldu.YOUSSOUF NDAYISHIMIYE, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir forması giyen Ndayishimiye de 7.06 puanla listede yer almayı başardı.WOUT FAES, REIMS
Fransa Ligue 1 ekibi Reims forması giyen Wout Faes, 7.07 puanla listede kendine yer buldu.CAS ODENTHAL, NEC NIJMEGEN
Hollanda ekiplerinden Nijmegen forması giyen Cas Odental, 7.25 puanla listede yer aldı.VIRGIL GHITA, FARUL CONSTANTA
Romanya ekibi Frul Constanta forması giyen Vırgıl Ghita, 8.65 puanla listede kendine yer buldu.CENK ÖZKAÇAR, OH LEUVEN
Belçika Ligi ekibi OH Leuven'de forma giyen Türk oyuncu Cenk Özkaçar da 8.69 puanla listede kendine yer buldu.JURRIEN TIMBER, AJAX
Hollanda ekibi Ajax'ın yıldız stoperi Jurrien Timber 9.12 puanla listenin zirvesinde yer aldı.