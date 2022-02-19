Avrupa'nın en iyi 20 genç stoperi!

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Marca ve Olocip'in algoritmasında seçim yalnızca verilerin ne kadar yüksek olduğuna göre değil ligin kalitesine, zorluk derecesine, savunma, hücum ve oyun kurma becerlerine göre de sıralandı. İşte Avrupa'nın en iyi 23 yaş altı 20 stoperi... VICTOR NELSSON, GALATASARAY

Galatasaray'ın yıldız stoperi, 10 üzerinden 5.92 puanla listede kendisine yer buldu. JULES KOUNDE, SEVILLA

Sevilla'nın 23 yaşındaki genç yıldız adayı 5.94 puanla listede yer aldı.

BARCELONA

WAALWIJK

MARSİLYA

NICE

CRYSTAL PALACE

FC AUGSBURG

FRIBURG

LEIPZIG

ROMA

LILLE

SPORTING

CERCLE BRUGGE

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

REIMS

NEC NIJMEGEN

FARUL CONSTANTA

AJAX

Barcelona'nın başarılı savunmacısı Ronald Araujo 6.02 puanla listede kendine yer buldu.Hollanda Ligi ekiplerinden Waalwıjk forması giyen genç stoper de 6.16 puanla listeye yerleşti.Marsilya'nın genç yeteneği Wıllıam Saliba, 6.26 puanla listede kendine yer buldu.Fransa ekibi Nice'te forma giyen Jean Todibo, 4.12 puanla listede kendine yer buldu.İngiliz ekibi Crystal Palace'ta forma giyen 21 yaşındaki Marc Guehi de 6.30 puanla listede yer aldı.Bundesliga ekibi Augsburg'un 23 yaşındaki genç yeteneği de 6.32 puanla listede kendine yer buldu.Freiburg'un genç stoperi Schlotterbeck, 6.39 puanla listede yer aldı.Leipzig'den Josko Gvardiol da 6.63 puanla listede kendine yer buldu.İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'nın forması giyen Ibanez, 6.69 puanla listede yer aldı.Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen genç yetenek Sven Botman, 6.74 puanla listede kendine yer buldu.Portekiz ekibi Sporting'de ter döken Gonçalo Inacio 6.78 puanla listede yer aldı.Belçika ligi ekiplerinden Cercle Brugge forması giyen genç yetenek, 7.04 puanla listede kendine yer buldu.Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir forması giyen Ndayishimiye de 7.06 puanla listede yer almayı başardı.Fransa Ligue 1 ekibi Reims forması giyen Wout Faes, 7.07 puanla listede kendine yer buldu.Hollanda ekiplerinden Nijmegen forması giyen Cas Odental, 7.25 puanla listede yer aldı.Romanya ekibi Frul Constanta forması giyen Vırgıl Ghita, 8.65 puanla listede kendine yer buldu.Belçika Ligi ekibi OH Leuven'de forma giyen Türk oyuncu Cenk Özkaçar da 8.69 puanla listede kendine yer buldu.Hollanda ekibi Ajax'ın yıldız stoperi Jurrien Timber 9.12 puanla listenin zirvesinde yer aldı.