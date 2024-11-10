Türk şirketleri Avrupa Taksi Fuarı’na katıldı

Haberin Devamı

Bu yıl Köln-Deutz Messe’de düzenlenen fuara 80’i aşkın uluslararası şirket katıldı, ürünlerini sergileyip tanıttı. Ayrıca taksi ve kiralık araç sektörü, yolcu taşımacılığı, hasta ve engelli transferi gibi konularda yeni gelişmeler, yasal düzenlemeler, teknolojik sistemler, sektörün toplu taşımaya entegrasyonu (toplu taşıma taksisi ve talep üzerine taşımacılık), özel olarak dönüştürülmüş araçlarla yapılan erişilebilirlik taşımacılığı gibi konularda da oturumlar yapıldı, katılımcılara bilgi verildi. Volkswagen, Ford, Toyota, MG gibi şirketlerin yolcu ve hasta taşıma için modellerini de sergilediği fuarda, sektör için gerekli olan tüm aksesuar üreticileri, takograf, taksimetre, taksi tepe lambası, taksi, kiralık araç işletmeleri, taksi çağırma uygulama şirketleri, yazılım şirketleri gibi taşıma-ulaşım sektörüyle alakalı pek çok şirket yer aldı.

