Türk şirketleri Avrupa Taksi Fuarı’na katıldı

Hülya SANCAK / KÖLN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 12:12
Kuzey Ren Yolcu Taşıma Taksi ve Kiralık Araç Derneği (FPN) tarafından, 80’li yıllardan beri düzenlenen Avrupa Taksi Fuarı, alanında öncü bir fuar. İki yılda bir düzenlenen fuara artık Türk işverenler ve şirketler de katılıyor.
Bu yıl Köln-Deutz Messe’de düzenlenen fuara 80’i aşkın uluslararası şirket katıldı, ürünlerini sergileyip tanıttı. Ayrıca taksi ve kiralık araç sektörü, yolcu taşımacılığı, hasta ve engelli transferi gibi konularda yeni gelişmeler, yasal düzenlemeler, teknolojik sistemler, sektörün toplu taşımaya entegrasyonu (toplu taşıma taksisi ve talep üzerine taşımacılık), özel olarak dönüştürülmüş araçlarla yapılan erişilebilirlik taşımacılığı gibi konularda da oturumlar yapıldı, katılımcılara bilgi verildi. Volkswagen, Ford, Toyota, MG gibi şirketlerin yolcu ve hasta taşıma için modellerini de sergilediği fuarda, sektör için gerekli olan tüm aksesuar üreticileri, takograf, taksimetre, taksi tepe lambası, taksi, kiralık araç işletmeleri, taksi çağırma uygulama şirketleri, yazılım şirketleri gibi taşıma-ulaşım sektörüyle alakalı pek çok şirket yer aldı.UYGULAMALAR HIZLI VE ŞEFFAF
Osnabrück’te taksi işletmecisi olan Selahattin Ekicibil
de ortakları Sedat Ceylan
ve Markus Michels ile birlikte kurdukları Appfahrt GmbH ile fuara katıldı. Sektördeki Freenow, Uber gibi büyük şirketlerle yarışmanın zor olduğunu ifade eden Ekicibil, dijital hizmetlerden faydalanmanın şart olduğunu söyledi. Modern bir taksi çağırma uygulaması olan Appfahrt’ı hem kendi müşterileri hem de diğer taksi şirketleri için de hizmete sunduklarını ifade eden Ekicibil, yolcuların uygulama üzerinden kolayca ve şeffaf bir şekilde taksi çağırabildiklerini, mesafenin fiyatını da hemen görebildiklerini ifade etti. Ekicibil, Appfahrt Taxi uygulamasının Osnabrück ve çevresinde kullanıldığını ve uygulamayı farklı kentlere de sunabileceklerini, isteyen taksi işletmelerinin uygulamayı satın alabileceğini de söyledi.SEKTÖREL FUARLAR FAYDALI
İsviçre’den fuara katılan Taxi Point’in sahibi İsmail Eraslan da taksiler için tepe lambası takograf gibi araçlar ürettiklerini, fuarların da üreticiler için faydalı olduğunu söyledi. Türkiye’den gelen Alberen şirketi ise taksimetre ve takograf üretiyor. 14 ülkeye ürün veren Alberen’in Almanya distribütörü olan Aslan
Durukan uzun yıllardan beri fuarın düzenlendiğini, şirketlerin kendilerini tanıtması için bir fırsat olduğunu ifade etti. Sektörde iyi bir yerde olduklarını ve Avrupa pazarında da paylarını artırmak istediklerini ifade etti.