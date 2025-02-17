Türk seçmenlere çağrı: ‘Her oy altın değerinde!’

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlere günler kala Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDİP) Türkiye kökenli seçmenlere sandık başı yaparak oylarını kullanma çağrısında bulundu. Frankfurt Türk Kültür Merkezi’nde HTDİP öncüğünde düzenlenen etkinlikte 45 dernek yöneticisi, iş ve bilim insanları ile siyasi partilerin temsilcileri bir araya geldi. Etkinliğe katılan Hessen Bilim ve Kültür eski Müsteşarı Yeşiller’li Ayşe Asar, SPD’li Federal Meclis milletvekili Lennard Oehl, SPD’li Federal Meclis milletvekili adayı Tuma Fırat HTDİP Sözcüsü Rafet Solak’ın sorularını yanıtlarken, özellikle son dönemlerde güçlenen aşırı sağcı akımların önünü kesmek için kararlı bir şekilde mücadele vermenin kaçınılmaz olduğunu vurguladılar. Katılımcılara CDU Federal Meclis milletvekili Björn Simon da sesli bir mesaj göndererek mutlaka sandık başına giderek veya mektupla oy kullanma çağrısında bulundu.

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SCHÖDER 9 BİN FAZLA OYLA KOLTUĞUNA OTURDU

Etkinliğe katılan milletvekili adayları çifte vatandaşlık hakkını, okullarda Türkçe dersleri verilmesini desteklerken, camilere dönük saldırıları İslam ve yabancı düşmanlığını kınadılar. HDTİP Sözcüsü Rafet Solak, yalnız Almanya’da değil Avrupa’da artan ırkçılık tehlikesine dikkat çekerek, göçmen kökenlilerin de sağduyulu demokratlarla birlikte hareket ederek, aşırı sağcıların güçlenmesini engelleyebileceklerini vurguladı. Almanya’da 1 milyondan fazla Türkiye kökenli seçmenin bulunduğunu hatırlatan Rafet Solak “Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, seçimleri 9 bin fazla oyla kazanıp koltuğuna oturdu. Böylece her oyun ne kadar değerli olduğu daha çok ortaya çıktı. Her bir oy altın değerindedir” diyerek “Oyunuzu mutlaka kullanın” çağrısında bulundu.