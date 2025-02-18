‘Türk seçmene her zamankinden daha çok ihtiyacımız var’

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DEMİR, iktidarları döneminde göçmen yanlısı 200’den fazla yasanın Meclis’ten geçirildiğini vurgulayarak, “Almanya tarihinde göçmenler lehine en fazla kanun, bizim dönemimizde çıktı” dedi. Hakan Demir, Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Berlin (TUH) tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılarak, erken genel seçimlerin önemine dikkat çekti. Demir, Türkiye kökenli seçmenlerin ulaştıkları potansiyelle ciddi bir ağırlık oluşturduğunu belirterek, “Yakın çevrenizle birlikte mutlaka sandığa giderek oy kullanın. Bizim iktidarımız döneminde 200’den fazla kanun Meclis’ten geçirilerek yürürlüğe girdi. Bunların arasında çifte vatandaşlık gibi yıllardır çözüm bekleyen uygulamalar da var” ifadelerini kullandı.





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‘MECLİS’TE HEP SESİNİZ OLDUM’

Berlin’in Neukölln ilçesinden yeniden aday gösterilen Hakan Demir, partisi SPD ve kendisi için oy isterken, “Ben Çorum doğumlu bir evladınız, kardeşiniz olarak, sizlerin Federal Meclis’te hep sesiniz oldum, olmaya da devam edeceğim” diye konuştu. Demir, Türk toplumunun Almanya’daki siyasi ve sosyal hayatta daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖÇMEN YANLISI POLİTİKALAR

Demir, iktidarları döneminde hayata geçirilen göçmen yanlısı politikaların altını çizerek, “Çifte vatandaşlık, aile birleşimi kolaylıkları ve göçmenlerin sosyal haklarının genişletilmesi gibi pek çok konuda önemli adımlar attık. Bunlar, Türk toplumu için büyük kazanımlardır” dedi.





SEÇİMLERDE SON DURUM

Almanya’da genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partiler, özellikle göçmen kökenli seçmenlerin oylarını kazanmak için yoğun bir çaba içinde. SPD’nin Türkiye kökenli seçmenlere yönelik mesajları, seçim kampanyasının önemli bir ayağını oluşturuyor.

NEUKÖLLN’DEN YENİDEN ADAY

Hakan Demir, Berlin’in en kalabalık ilçelerinden biri olan Neukölln’deki seçmenlere hitaben, “Bu seçim, sadece partimiz için değil, Türk toplumunun geleceği için de büyük önem taşıyor. Sandığa giderek, geleceğimize sahip çıkalım” çağrısında bulundu.