×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Türk sanatçılar Strazburg’da buluşuyor

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#SANATÇI#AVRUPADAN HABERLER
Türk sanatçılar Strazburg’da buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 14:52

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk diasporasının genç sanatçılarını bir araya getiriyor. Etkinliğe katılmak isteyenlerin sadece bir form doldurmaları yeterli olacak.

Haberin Devamı

YTB’den etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Başkanlığımız yurt dışında yaşayan genç sanatçılarımızı ülke sınırlaması olmaksızın 27 Şubat-2 Mart 2025 tarihleri arasında Strazburg’da düzenlenecek sanatçı buluşmasına davet ediyor. Eğer senin de görsel, geleneksel ve dijital sanatlar ile müzik, kısa film ve podcast alanlarında çalışma ve projelerin varsa bize katıl! Ulaşım giderinin 150 Euro’ya kadarı konaklama, yemek ve diğer organizasyon giderlerinin ise tamamının başkanlığımız tarafından karşılanacağı program kapsamında katılımcıların da yer alacağı sunum ve atölye programları düzenlenecektir. ‘Bize Diaspora Bizim Instagram’ hesabından (@diasporabizim) veya sanat@ytb.gov.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.” Açıklamada, son başvuru tarihinin 14 Şubat 2025 olduğu belirtildi.
Etkinlik Adresi: DİTİB Strasbourg / 3 Rue Thomas Mann, 67200 Strasbourg, Fransa Başvuru İçin: https://forms.gle/H7Rme8xhjJeQeKHN6

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#SANATÇI#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!