Türk sanatçılar Strazburg’da buluşuyor

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YTB’den etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Başkanlığımız yurt dışında yaşayan genç sanatçılarımızı ülke sınırlaması olmaksızın 27 Şubat-2 Mart 2025 tarihleri arasında Strazburg’da düzenlenecek sanatçı buluşmasına davet ediyor. Eğer senin de görsel, geleneksel ve dijital sanatlar ile müzik, kısa film ve podcast alanlarında çalışma ve projelerin varsa bize katıl! Ulaşım giderinin 150 Euro’ya kadarı konaklama, yemek ve diğer organizasyon giderlerinin ise tamamının başkanlığımız tarafından karşılanacağı program kapsamında katılımcıların da yer alacağı sunum ve atölye programları düzenlenecektir. ‘Bize Diaspora Bizim Instagram’ hesabından (@diasporabizim) veya sanat@ytb.gov.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.” Açıklamada, son başvuru tarihinin 14 Şubat 2025 olduğu belirtildi.

Etkinlik Adresi: DİTİB Strasbourg / 3 Rue Thomas Mann, 67200 Strasbourg, Fransa Başvuru İçin: https://forms.gle/H7Rme8xhjJeQeKHN6