Türk Polisi Sırbistan’da

SIRBİSTAN, koronavirüs salgınını başarıyla yürüten ülkelerden. Herkese dört farklı markada aşı imkânı sunan devlet, aşı olanlara 30 euro veriyor. Sırbistan şartlarında bu para oldukça iyi bir miktar. Hedef, 15 Haziran’a kadar yetişkin ülke nüfusunun yarısını aşılamak. Her yerde test istasyonları var. Salgının başlangıcında Belgrad ve Yeni Pazar bölgelerinde yüksek olan sayılar sıkı tedbirlerle oldukça aşağı çekildi. Sırbistan salgın sonrası normale dönmüş durumda. Bu günlük hayatta hissediliyor. Her ne kadar uygulanmasa da kapalı yerlerde maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Türk polisi bu izin döneminde de Sırbistan sınır kapılarında görev yapacak. Bütün sınır kapılarında 24 saat esasıyla çalışacak Türk polislerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından oluşturulacak Türkçe bilgilendirme ve yardım masaları da eşlik edecek. Yetkililer, güvenlik iş birliği anlaşmaları çerçevesinde yürütülen bu projenin amacının, ‘Türk vatandaşlarının dost bir ülkede güvende olduklarını hissetmeleri’ olduğunu söylüyor.

YOL DURUMU

Sırbistan boydan boya otoyol. Pirot tüneller bölgesindeki otoyolun tamamlanması bu güzergâhda büyük bir rahatlama sağladı. Sıla Yolu’nda alternatifi olmayan kavşak ülke durumunda. Değişik güzergâhlardan gelen vatandaşlarımız her iki yönde de bu yolu ortak kullanmak zorunda. Macaristan veya Hırvatistan ile Bulgaristan veya Yunanistan güzergâhları için kararınızı önceden verin. Sırbistan otoyollarında aksine bir işaret olmadığı sürece hız limiti 130 km/h. Sabit radar yok fakat sivil plakalı polis araçları hız kontrolü yapıyor. Ayrıca ülkede mesafe ve süre kontrolü uygulaması var. Gişeler arası ölçüm yapan radar sistemleri ortalama hızınızı tespit ediyor. Hız ihlali yaptıysanız, gişelerde polis sizi bekliyor. Cezalar 50 eurodan başlıyor. Ağır kusurlarda polisin sizi mahkemeye sevk etme yetkisi var. Sırbistan’da vinyet uygulaması yok. Otoyol ücretlerini gişelerde ödüyorsunuz. Önceden euro ile ödeme yapacağınızı belirtirseniz ekranlarda ücret euro olarak yazıyor

MOLA VERİN

Genelgelere göre ülkeden 12 saatte transit geçme mecburiyeti var. Sırp yetkililer bu konuda oldukça esnek davranıyor. Biz de yolculuğumuzda gidiş ve dönüşte görüşmelerimiz için birer gece bu ülkede konakladık. Kontrol mekanizması yok. İzin döneminde transit geçme mecburiyetinin kaldırılması planlanıyor. Yola çıkmadan güncel durumu takip edin. Sırbistan yolun yarısı. Yorgunluğun ve uykusuzluğun en çok hissedildiği bölüm. Mutlaka mola verin. Yol üstü konaklama tesisleri Türkleri bekliyor. Sizlere özel hizmetlerle yol yorgunluğunuzu gidermek için değişik olanaklar sunuluyor.

BÜYÜKELÇİDEN ÖNEMLİ UYARI

Belgrad Büyükelçimiz Hami Aksoy, son yıllarda Sırbistan gümrüklerinde beyan edilmediği için el konulan para miktarlarında artış olduğunu belirterek vatandaşlarımızı uyardı. Büyükelçi Aksoy, kişi başı 10 bin euro üstü paranın kesinlikle deklare edilmesi gerektiğini önemle vurgulayarak, “Bu işlem için girişte bir form doldurmak yeterli. Çıkışta tekrar beyan ediyorsunuz ve işlem bitiyor. Görevliler başka bir şey sormuyor. Aksi halde el konulan parayı geri almak çok zor” dedi. ‘Türk Polisi Sırbistan’da’ projesinden sorumlu Emniyet Müdürü Okan Kaplan, Sırp meslektaşlarıyla görev yapmaktan gurur duyduklarını belirterek “İzin dönemi boyunca polisimiz, kendi Türk üniformaları ile bütün Sırbistan sınır kapılarında görev başında olacaklar. Amacımız Sırp meslektaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak ve sorunlara karşı ortak çözüm yolları üretmek” dedi.



Sırbistan’da gişeler arası mesafe ve sürat kontrolu var. Hırvatistan sınırındaki gişelerden Belgrad arası 120 km. Bu mesafe için hesaplanan süre 55 dakika. Belgrad-Niş arası ise 230 km. Bu mesafe için ise hesaplanan zaman bir saat 45 dakika. Macaristan güzergâhında ise Subotica gişeleri ve Belgrad arası 190 km. Bu mesafe için hesaplanan süre ise bir 1.5 saat. Polis sivil araçlarla hareket halindeyken radar kontrolü yapıyor. Hız sınırını 70 km aşarsanız 30 gün hapis cezası alabilirsiniz.



TÜRKLERİ BEKLİYORLAR

Sırbistan yol üstü konaklama tesisleri Türk vatandaşları için özel hizmetler sunuyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece iyi olması, Türk yatırımcıların ülkeye gelmesi ve Türk dizileri, Türklere olan ilgiyi ve sevgiyi artırmış.



ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Belgrad Büyükelçiliği / Krunska 1 - 11000 Belgrade, Serbie

Tel: + 381 11 333 24 00

Acil durum telefonu: +381 69 66 99 48

e-mail: embassy.belgrade@mfa.gov.tr

Polis: 92

İtfaiye: 93

İlk yardım: 94

Yol Yardım: 987

Sırbistan Otomobil Kulübü (AMCC): +381 11 987

ADAC Belgrad: + 381 11 333 1111

AKARYAKIT FİYETLARI

(1 euro = 117 dinar)

Dizel: 1.34 Euro

Super benzin: 1.30 euro

Sırpça Sözlük (Türkçe okunuşu ile)

Dobar dan: İyi günler

Dobro yutro: Günaydın

Dobro Vece: İyi akşamlar

Doviceny: Hoşçakalın

Hvala: Teşekkürler

Koliko kosta: Ne kadar

Voda: Su

Kafa: Kahve

Hılep: Ekmek

Meso: Et

Govece: Sığır eti

Yağnece: Kuzu Eti

Pilece: Piliç

SIRBİSTAN

* 12 saate transit geçme mecburiyeti var.

* Zorunlu durumlarda bu süre 24 saate kadar çıkabilir.

* Transit geçiş sürelerini kontrol eden bir mekanizma yok.

* Para birimi dinar.

* Vinyet yok. Otoyol parasını gişelerde ödüyorsunuz.

* Ülkenin tamamı otoyol.

* Sivil plakalı polis araçları otoyolda radar kontrolü yapıyor.

* Farlarınız 24 saat açık olsun.

* Gişeler arası hız ve mesafe kontrolü var.

* Güvenli yerlerde mola verin.

* Türk polisi, sınır kapılarında görev yapıyor.

* Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bilgilendirme noktaları kurdu.

BULGARİSTAN

KALOTİNA VE SOFYA ARASI DİKKATLİ OLUN

Sırbistan sınırı Kalotina ile Sofya arasındaki 60 km kesimde otoyol yapım çalışmaları devam ediyor. Yavaş gidin, işaret ve işaretçilere uyun.

BULGARİSTAN, koronavirüs salgını sonrası bütün sınırlarını açtı. Giriş ve çıkışlarda salgınla ilgili hiçbir belge istenmiyor. Transit geçişlerde ülkeyi mümkün olan en kısa zamanda terk etmeniz isteniyor. Transit geçiş için belirlenen süre 12 saat fakat Türkiye ile ikili ticari ilişkiler çerçevesinde Türk vatandaşlarına bütün kolaylıklar sağlanıyor. Sofya ile Kapıkule arasındaki otoyolun da hizmete açılmasıyla bu güzergâhta büyük bir rahatlama oldu. Sırbistan sınır kapısı Kalotina ile Sofya arasında kalan 60 km kesimde otoyol yapım çalışmaları devam ediyor. Yolun tamamı inşaat halinde. Yeteri kadar uyarı levhası yok. Bu kesimde oldukça dikkatli olun. Sürat yapmayın. Özellikle gece karanlıkta hızınızı daha da azaltın. Bulgaristan boydan boya 360 km. Sofya girişindeki köprülü kavşakta yön levhası yok. Burada tam soldaki Svilengrad yol ayrımından çıkmanız gerekiyor. Bulgaristan yolculuğunuzun 246. kilometresinde ise ‘A1’ nolu otoyoldan ayrılarak ‘A4’ nolu otoyol ile Türkiye istikametini takip edin.

E-VİNYET UYGULAMASI VAR

Dezenfekte ve vinyete ücretlerinde yanlış fiyat uygulamaları halen devam ediyor. Dezenfekte bedeli olan 5.87 leva, fahiş fiyatla iki misli 6 euro olarak tahsil edilmek isteniyor. Ülkede e-vinyet uygulaması var. Sınırdaki gişelerde aracınızın ruhsatıyla ödeme yapıyorsunuz. Plakanız sisteme işleniyor. Size verilen faturayı istenmesi halinde gösterme yükümlülüğünüz var. Vinyet ücreti olan 15 levanın yine iki misli 15 euro olarak tahsil edilmesi de aynı fahiş fiyat uygulaması olarak devam ediyor. Dikkatli olun, para ödemesi yaparken acele etmeyin. (1 euro= 1.95 leva)

ÇORBA PARASI ARTIK YOK

SOFYA Büyükelçisi Aylin Sekizkök, vatandaşlarımızı kurallara uymaları konusunda uyararak şunları söyledi: “Bulgaristan’da artık çorba parası yok. Vatandaşlarımız sakın görevlilere çorba parası teklif etmesin. Bulgar yetkililer bu konuda oldukça hassas. Rüşvet alana da verene de teklif edene de ağır yaptırımlar var. Ayrıca Kiril alfabesi nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları yakından takip ediyoruz. Bulgar yetkililerle bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle dezenfekte ve vinyet ücretlerindeki yanlış uygulamaları gidermek için girişimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız acil durumlarda büyükelçiliğimizin +359 88 885 7979 numaralı acil hizmet telefonuna 24 saat bize ulaşabilirler. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli ve güzel bir izin dönemi diliyorum.”



Kalotina-Sofya arasında otoyol inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede son derece dikkatli olun. Yol kaplamaları oldukça kötü. Büyük çukurlar var. Karşınıza aniden iş makinesi veya kamyon çıkabilir. S ofya girişindeki köprülü kavşakta gidiş yönünüze göre en soldaki çıkıştan Svilengrad yönünde Sofya çevre yoluna girin. Bu çıkışta yön levhası yok. Sofya çevre yolundan ayrıldıktan sonra A1 ve A4 nolu otoyollarını takip ederek Türkiye’ye ulaşıyorsunuz. Kavşak ve bağlantı yollarında dikkatli olun. Bazı navigasyon sistemleri bu güzergâh üstünde doğru çalışmıyor.

ÖNEMLİ ADRES VE TELEFONLAR

T.C. Sofya Büyükelçiliği:

Boulevard Vasil Levski No: 80 1000 Sofia

Tel: +359 2 935 55 00

Acil durum telefonu: +359 888 85 7979

e-mail: embassy.sofia@mfa.gov.tr

Filibe Başkonsolosluğu:

Filip Makedonski No:10 - 4000 Plovdiv

Tel: +359 32 275 160/161/162/163

Burgaz Başkonsolosluğu:

Boulevard Demokrasia No: 38 – Bourgas

Tel: + 359 56 879 940

Her türlü şikâyet için: 112

Türkçe şikâyet hattı: 112

Polis imdat: 166 (Mobil telefondan aranırsa 146)

Trafik çekici: 146 - 9803308

Yol yardım servisi: +359 2 980 33 08

AKARYAKIT FİYATLARI

(1 euro = 1.96 leva)

Dizel:1,06 Euro

Süper benzin: 1.06 Euro

Bulgarca sözlük: Türkçe okunuşuyla

Dober den: İyi günler

Dober veçer: İyi akşamlar

Molja: Lütfen

Blagodorja: Teşekkürler

Da: Evet

Ne: Hayır

Kade e: Nerede

İsvinjavajte: Özür dilerim

Ne razbiram: Anlamadım

Dai Razpiska: Makbuz verin

BULGARİSTAN

* AB üyesi fakat Schengen bölgesinde değil.

* Transit geçişlerde ülkeyi en kısa sürede terk etmeniz isteniyor. Fakat kontrol mekanizması burada da yok.

* Para birimi leva

* Elektronik vinyete mecburi. E.Vinyete makbuzunuz yolculuğunuzun sonuna kadar saklayın

* Sırbistan sınırı Kalottina ile Sofya arası yol çalışmaları devam ediyor.

* Sofya – Kapıkule arası otoyol.

* Farlarınız 24 saat açık olsun.

* Güvenli yerlerde mola verin.