Türk pazarında doğa dostu torbalar dağıtıldı

Maybachufer’deki pazarda Yeşil Çember, BUND, Öko-Institut ve TUB’den oluşan ekip, açtığı stantta plastik kullanımının zararları ve doğa dostu torbaların faydalarını anlattı. Standı ziyaret eden Neukölln Belediye Başkanı Martin Hikel de tanıtım faaliyetlerine destek verdi. ‘Bizim gibi güzel’ ‘Schön wie wir’ yazılı torbaları pazar esnafı ve müşteriler de beğendi. Etkinlik sırasında 500’den fazla file ve torba dağıtıldı. Yapılan konuşmalarda Maybachufer pazar esnafı ve müşterilerinin sürekli şekilde doğa dostu torbaları kullanması durumunda 1 milyon tek kullanımlık plastik torbanın kullanılmayacağı belirtildi.