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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 14.02.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Türk oyuncu Arzu Bazman anne oldu

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Türk oyuncu Arzu Bazman anne oldu

Sinema ve televizyon filmlerinin yanı sıra çok sayıda dizide de rol alan oyuncu Arzu Bazman, 42 yaşında anne oldu. Güzel haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Bazman, annelik duygularını anlattı.

Instagram hesabında küçük bebeğinin minik ayaklarını gösteren fotoğrafı da paylaşan Arzu Bazman, “Ocak ayının ortasında bizim için dünya bir dakikalığına durdu. Ardından biz küçüğümüzü kucağımıza aldık” sözleriyle takipçilerine anne olduğunu duyurdu. Bazman, kızının adını ise paylaşmadı. Çocuk sahibi olmayı tarif edilemez bir duygu olarak değerlediren Bazman, 2001 yılından beri ‘In aller Freundschaft’ (Tüm Dostluklarda) adlı hastane dizisinde oynuyor. Milyonlaca seyirciyi yıllardır ekran başına çeken dizide çekici ve çalışkan hemşire Arzu Ritter’e hayat veren Bazman, bir dönem televizyonlarda program sunuculuğu da yaptı.

Türk oyuncu Arzu Bazman anne oldu

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