Türk mühendis geleceğin yangın söndürme uçağını tanıttı

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AÇILIŞ konuşmasını yapan Kongre Başkanı Ulrike Trapp, katılımcılara hem havacılık hem de uzay alanındaki yeniliklerin önemini vurguladı. Etkinlikte, Profesör Doktor Axel Müller, Prof. Dr. Jörn Wilms, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermannn ve birçok uzay bilimci gibi önemli isimler de yer aldı. Kongrede, özellikle dikkat çeken bir sunum yapıldı. Uzay mühendisi Günay Ahmet Can, geleceğin yangın söndürme uçağı ‘Inferno’yu tanıttı. Bu proje, üç yıl önce Almanya genelinde düzenlenen üniversiteler arası bir yarışmada, yangın söndürme alanında birinci olarak öne çıkmıştı. Inferno, yangınları etkili bir şekilde söndürmek için tasarlanmış, havaalanı kadar kısa alanlarda iniş ve kalkış yapabilme yeteneği ile dikey kalkış yeteneğiyle dikkati çekiyor. Uçağın tasarımı, özellikle artan orman yangınları karşısında etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Projenin geliştirilmesi sürecinde gösterdikleri çabayı ve motivasyonlarını paylaşan Günay Ahmet Can, şunları söyledi: “Orman yangınları, özellikle genç akademisyenleri derinden etkiliyor. Son yıllarda artan yangınlar, bizi bu projeye yöneltti. Üniversitede edindiğimiz bilgileri ve yeni fikirleri bu projeye entegre ederek daha etkili bir çözüm sunmak için çalıştık. Yarışma süreci oldukça çekişmeli geçti ve birinci olmanın mutluluğu tarif edilemez. Bu başarıda ailem, özellikle babam Ahmet Can ve annem Nesrin Can’ın büyük katkıları oldu. Onların sürekli desteği benim için çok değerli.”Kongre boyunca, çeşitli paneller ve tartışmalar yapıldı. Bilim insanları, uzay araştırmaları, havacılık teknolojileri, yangın söndürme sistemleri ve sürdürülebilirlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Katılımcılar, özellikle güncel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek için birbirleriyle iş birliği yapma fırsatı buldu.Kongre, bilimsel tartışmaların ötesine geçerek, geleceğin havacılık ve uzay teknolojilerine dair umut verici bir bakış açısı sundu. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin önemini bir kez daha vurgularken, iş birliklerinin ve yenilikçi projelerin geliştirilmesinin gerekliliğini dile getirdiler.