Türk motiflerini tişörte işlediler!

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Öğrenciler, tişört tasarımı yaparak sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı buldu. Türk kültürüne ait motifler ve figürlerle kendi tasarımlarını oluşturan öğrenciler, renklerin ve desenlerin dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Bu etkinlik sayesinde, hem sanatsal becerilerini geliştirmiş hem de kültürel mirasımıza olan ilgilerini pekiştirmiş oldular. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin kültürel kimliklerini keşfetmelerine ve sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor. Emre Akgün’ün öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlik, eğitimde yaratıcılığı teşvik etmesi açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.