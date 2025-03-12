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Türk motiflerini tişörte işlediler!

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#Nürnberg Eğitim Ataşeliği#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Türk motiflerini tişörte işlediler
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 14:19

Nürnberg Eğitim Ataşeliğine bağlı Bayreuth Bölgesi Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni Emre Akgün, öğrencileriyle birlikte eğlenceli ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdi.

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Öğrenciler, tişört tasarımı yaparak sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı buldu. Türk kültürüne ait motifler ve figürlerle kendi tasarımlarını oluşturan öğrenciler, renklerin ve desenlerin dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Bu etkinlik sayesinde, hem sanatsal becerilerini geliştirmiş hem de kültürel mirasımıza olan ilgilerini pekiştirmiş oldular. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin kültürel kimliklerini keşfetmelerine ve sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor. Emre Akgün’ün öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlik, eğitimde yaratıcılığı teşvik etmesi açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.

Türk motiflerini tişörte işlediler

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#Nürnberg Eğitim Ataşeliği#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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