Türk modacı Bora Aksu’ya ‘Goodwood Yetenek Ödülü’!

Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:41
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Moda dünyasının kalbi Londra’da çalışmalarını sürdüren Türk modacı Bora Aksu, büyük bir başarıya imza attı. Aksu, bu yılın ‘Goodwood Moda’da Yetenek Ödülü’nü kazanan isim oldu.
İNGİLETERE Moda Konseyi’nin (BFC
) Goodwood Yarış Pisti ile ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl dördüncüsü verilen ödüller, ülkede yetişen yetenekleri onurlandırıyor. Londra Moda Haftası’nda düzenli olarak yer alan tasarımcılardan Aksu’nun aldığı ödül, daha önce Sohee Park, Molly Goddard ve Richard Quinn gibi isimlere gitmişti. Aralarında Richmond Dükü ve BFC’nin Genel Direktörü Caroline Rush’ın da bulunduğu jüri üyeleri, ‘ultra feminen tasarımları’ ve ‘hikâye anlatma becerisi’ için ödüle Aksu’nun layık görüldüğünü belirtti.
AKSU KATAR YOLCUSU
Ödülün sahibi Aksu, Goodwood’un mirasından ilhamını alan ve 30 Temmuz’da Katar’da düzenlenecek Goodwood Festivali’nin açılış töreninde moda düşkünleriyle buluşacak üç özel tasarım hazırladı. Ödülü almasından sonra açıklama yapan Bora Aksu
“Bu yılki ödülü almış olmaktan onur duyuyorum. Tarih ve tarihteki kadın figürünü araştırmak her zaman koleksiyonlarımdaki ilham perim oldu. Goodwood House ve Goodwood ile bağlantılı harika kadınlar benim için gerçek bir ilham kaynağıydı” diye konuştu. İngiltere’nin güneyindeki Chicester kenti yakınlarındaki Goodwood House’un etrafındaki yarış pisti, ülkede hem at hem de otomobil yarışlarının yapıldığı, tarihi öneme sahip bir yer.