Türk milletvekilinden İsrail’e Mescidi Aksa tepkisi

KUZU, sosyal medya hesabından, “Doğu Kudüs’teki Filistinli ailelerin Yahudi yerleşimciler için evlerini terk etmeye zorlanmasının ardından dün gece defalarca kez uygulanan polis şiddeti yeniden alevlendi. Protestolarda İsrail polisi sert müdahalede bulundu. Sonuç: 200 yaralı. Tuhaf olan bu kutsal ramazan ayında Müslümanlar için kutsal olan Mescidi Aksa camisinde gerçekleşti” paylaşımında bulundu. Uluslararası topluma ve Batı medyasına da tepki gösteren Kuzu, “Batı medyası, bizim kamu yayın kuruluşu NOS gibi ‘İsrail saldırganlığı’, ‘şiddet’ veya ‘aşırı şiddet’ ifadesi yerine ‘çatışma’dan bahsediyor. Uluslararası toplum, tiranlığın devam etmesine izin vererek bir kez daha sessizliğe büründü. Biz asla susmayacağız ve sessizce izlemeyeceğiz. Filistin’e özgürlük” ifadesini kullandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı. Kamu yayın kuruluşu NOS, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli sivillere yönelik saldırısı ile ilgili, “İsrail polisi ile Kudüs’teki camide inananlar arasında çıkan çatışmada yaralananlar oldu” başlığını kullanmıştı.