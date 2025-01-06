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Türk Medya Grubu’nun Münih Buluşması birlik ve dayanışmayı güçlendirdi

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#MÜNİH#Türk Medya Grubu#Yeni Yıl Daveti
Türk Medya Grubu’nun Münih Buluşması birlik ve dayanışmayı güçlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 11:21

Türk Medya Grubu’nun geleneksel yeni yıl daveti, Münih’teki Abant Lokantası’nda gerçekleştirildi. Davete, T.C. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Almanya Federal Parlamento seçimlerinde Münih’ten Hür Demokratlar Partisi (FDP) adayı olan Mahmut Türker, Türk Sinema Günleri Derneği’nden Dr. Fülua Kip, Yabancı Veliler Derneği (AEV) Başkanı Yüksel Ekici, Türk Veliler Derneği Başkanı Hüseyin Delemen, medya temsilcileri ve davetin gerçekleştirilmesinde emeği geçen duayen gazeteci Orhan Tinengin katıldı.

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TOPLANTI, Türk Medya Grubu adına yapılan kısa bir selamlama ve açılış konuşmasıyla başladı. Ardından T.C. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Münih’teki Türk basınının en emektar ve saygın ismi, değerli büyüğümüz Sayın Orhan Tinengin’in nazik davetiyle, görev bölgemizde faaliyet gösteren bazı basın mensuplarımız ve uzun yıllardan beri Münih’teki derneklerimizde ve sivil toplumumuzun gelişmesi alanında değerli çalışmalar yapmış sivil toplum örgütlerimizin temsilcilerimizle bir araya gelerek yılı değerlendirdik. Kıymetli konuklarımızla gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetimizde, toplumumuzu ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulunmanın yanı sıra, 2025 yılı içinde başta Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin desteklenmesi ve talebin artırılması hedefimiz olmak üzere Başkonsolosluğumuzun çalışmaları hakkında bilgi sunduk ve soruları yanıtladık. Söz konusu toplantının gerçekleştirilmesindeki emekleri için Sayın Orhan Tinengin’e şükranlarımızı sunar, yakın diyalog içinde olduğumuz görev bölgemizdeki tüm basın mensuplarımızın yeni yılını tebrik ederiz” diye konuştu.

Türk Medya Grubu’nun Münih Buluşması birlik ve dayanışmayı güçlendirdi


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SEÇİMLERE KATILMA ÇAĞRISI
FDP’den Münih adayı olan Mahmut Türker ise yaptığı konuşmada, 30 yıldır üyesi olduğu partisinden aday gösterilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Türker, seçim kampanyasının yılbaşı tatili sonrasında başlayacağını duyurdu ve Türkiye kökenli seçmenlere seçimlere katılma çağrısında bulundu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen davet, Türk toplumunun önemli isimlerini bir araya getirerek dayanışma ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladı.

 

 

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#MÜNİH#Türk Medya Grubu#Yeni Yıl Daveti

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