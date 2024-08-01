Türk Masterler oyuncusu Erkan Ocak Londra’da toprağa verilecek

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ASLEN Gazimağusalı olan ve iki yıldır kanserle savaşan, 45 yaşındaki Erkan Ocak Londra’da toprağa verilecek. Arkadaşları tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu cuma günü 2 Ağustos 2024 saat 14.30’da Palmers Green Mosque’de (30 Oakthorpe Rd, London N13 5JL) canımız Erkan Ocak’ın cenaze namazı kılınacak ve Tottenham Park Cemetery (Dodsley Pl, Montagu Rd, London N9 OHU) mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyrulur.” Erkan Ocak’ın ani ölümü, takım arkadaşları ve spor camiasında Londra’da ve Kıbrıs’ta bulunan ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük üzüntü yarattı. Sevenleri ve spor dünyası, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.