×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Türk Masterler oyuncusu Erkan Ocak Londra’da toprağa verilecek

Güncelleme Tarihi:

#Londra#Erkan Ocak#AVRUPADAN HABERLER
Türk Masterler oyuncusu Erkan Ocak Londra’da toprağa verilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 09:58

Londra’da yaşayan Türk toplumu tarafından sevilen, tanınan iş insanı ve Londra Türk Masterler (LTM) oyuncusu Erkan Ocak, 30 Temmuz Salı günü genç yaşta hayata veda etti.

Haberin Devamı

ASLEN Gazimağusalı olan ve iki yıldır kanserle savaşan, 45 yaşındaki Erkan Ocak Londra’da toprağa verilecek. Arkadaşları tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu cuma günü 2 Ağustos 2024 saat 14.30’da Palmers Green Mosque’de (30 Oakthorpe Rd, London N13 5JL) canımız Erkan Ocak’ın cenaze namazı kılınacak ve Tottenham Park Cemetery (Dodsley Pl, Montagu Rd, London N9 OHU) mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyrulur.” Erkan Ocak’ın ani ölümü, takım arkadaşları ve spor camiasında Londra’da ve Kıbrıs’ta bulunan ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük üzüntü yarattı. Sevenleri ve spor dünyası, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Türk Masterler oyuncusu Erkan Ocak Londra’da toprağa verilecek

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra#Erkan Ocak#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!