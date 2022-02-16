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HABERLERAvrupa Haberleri

Türk marketine motorlu testereyle girdiler

#Yüksel Katı#Huxley Süpermarketi#Audi
Türk marketine motorlu testereyle girdiler

Londra’da yüzleri maskeli soyguncular, yanlarında getirdikleri motorlu metal kesme testeresiyle Yüksel Katı’ya ait ana cadde üzerindeki Huxley Süpermarketi’nin kepengini kesip içeri girdiler. Sabaha karşı 04.00 sıralarında gerçekleşen olayda, marketin üzerindeki dairelerde yaşayan ailelerin, alarm ve motorlu metal testerenin sesine uyanıp bağırmalarını üzerine daha da ileri giden hırsızlar, bina sakinlerine bağırarak ‘evlerine girmelerini’ söyledi.

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PLAKASIZ, siyah bir Audi marka otomobille olay yerine gelen hırsızların dükkâna girişleri ve içeride olanlar, marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir kişi araç içerisinde beklerken bir kişi demir kesme testeresiyle kepengi kesti ve 2 kişi ile içeri girdi. Elinde torba olan kişi, hemen sigaraların bulunduğu bölüme geçti, ancak dükkân sahibi Katı’nın özel yaptırdığı çelik zincir ve kilitle karşılaştı. Kilidi açamayacağını anlayan hırsız sigaraları almaktan vazgeçti. Hırsızlardan diğeri de kasadaki yaklaşık 400 sterlin bozuk paraları topladı.

Türk marketine motorlu testereyle girdiler
BU ÜÇÜNCÜ SOYGUN
İşletme sahibi Yüksel Katı, “Hırsızlar üçüncü kez marketime giriyor. 2015 yılındaki soygunda kasayı götürdüler. 21 Mart 2021’deki soygunda yine metal kesme makinesiyle geldiler. Kepengi tam kestiklerinde yine marketin üst katında yaşayanların gürültüden uyanıp bağrışması ile kaçtılar” dedi. 22 yıldır işletmecilik yapan Katı ayrıca polisin soyguncularla yeterince mücadele etmediğini söyledi: “Yakın zamanda çevremde bu tür 3-4 soygun oldu. Bu rakamlar artar bence. Polis, cinayet ve yaralama olaylarına daha duyarlı olurken hırsızlık ve soygun olaylarıyla fazla ilgilenmiyor. İyi ki sigara dolabını çelik zincir ile kilitlemeyi akıl etmişim. Yoksa yüklü miktarda sigara kaybım olurdu.”
Türk marketine motorlu testereyle girdiler

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#Yüksel Katı#Huxley Süpermarketi#Audi

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