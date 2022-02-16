Türk marketine motorlu testereyle girdiler

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PLAKASIZ, siyah bir Audi marka otomobille olay yerine gelen hırsızların dükkâna girişleri ve içeride olanlar, marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir kişi araç içerisinde beklerken bir kişi demir kesme testeresiyle kepengi kesti ve 2 kişi ile içeri girdi. Elinde torba olan kişi, hemen sigaraların bulunduğu bölüme geçti, ancak dükkân sahibi Katı’nın özel yaptırdığı çelik zincir ve kilitle karşılaştı. Kilidi açamayacağını anlayan hırsız sigaraları almaktan vazgeçti. Hırsızlardan diğeri de kasadaki yaklaşık 400 sterlin bozuk paraları topladı.