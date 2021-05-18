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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 18.05.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Türk marketindeki yangın kundaklama çıktı

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Türk marketindeki yangın kundaklama çıktı

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde savcılık, bir Türkiye kökenliye ait süpermarkette çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Bochumer Caddesi’ndeki süpermarkette pazartesi günü yerel saatle 02.00 sıralarında çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştuğu ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Polis ve savcılık yangınla ilgili yaptığı açıklamada, bir görgü tanıdığının olay mahallinden siyah kıyafetli birinin kaçtığı yönünde ifade verdiği, yapılan incelemede, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüsünün görgü tanığının ifadesini doğruladığı belirtildi. Olay mahallinde bulunan ateşleyici maddelerin kundaklama şüphesini arttırdığı ifade edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı, muhtemel görgü tanıklarından olayın aydınlatılması için yardım istendi.

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