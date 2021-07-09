Türk kuyumcuya soygun girişimi

25 yıldır Harringay’de kuyumculuk yapan iş insanı İlhan Onur’un iş yerinin önüne sabaha karşı saat 04.00 sıralarında gelen soyguncular, bitişikteki evin kapısından içeri girip sol tarafta yer alan kuyumcunun duvarını kırıp içeriye girmek istedi. Tam bu sırada güvenlik amaçlı yerleştirilen gaz tüplerinin patlaması sonucu hırsızlar içeriye adım atamadan kaçmak zorunda kaldı. Alarmın devreye girmesiyle birlikte polis ve itfaiye devreye olay yerine geldi. Alarmla birlikte kendisinin de dükkâna koştuğunu söyleyen Onur, “Mükemmel bir koruma sağlayan sisteme sahibiz. İş yerimiz için tercih ettiğimiz hareket dedektörü, kamera sistemi ve alarm sistemleri hırsızlık ve gasp gibi durumlarda can ve mal kaybına uğrama ihtimalimizi sıfıra indiriyor. Şu an konuşmak için erken. Olay yerine gelen polisler ve olay yeri inceleme ekipleri çalışıyor. Görünen şu ki, duvarı kıran hırsızlar aynayı da kırmışlar. Duman tüplerinin patlamasının ardından yayılan duman üzerine bir şey çalmadan kaçmışlar.”







