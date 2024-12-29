Türk Kültür Derneği yeni binasına kavuştu

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HENGELO şehir merkezinde satın alınan bina yaklaşık 500 metrekare alanı kapsıyor ve çok yönlü kullanıma müsait. Yeni teşkilat binasının açılışına başta Hollanda Türk Federasyon yöneticileri olmak üzere, Hengelo ve çevresinden çok sayıda katılım sağlandı. Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından binanın açılış kurdelesi Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik, Hengelo Türk Kültür Derneği Başkanı Şakir Tekçe ve Hengelo Türk Kültür Derneği Kadın Kolları Başkanı Serap Yurdusev tarafından kesildi. Açılış programı yeni alınan binanın konferans salonunda devam etti. Hengelo Türk Kültür Derneği Başkanı Şakir Tekçe konuşmasına yeni hizmet binasının alımında desteklerini esirgemeyen Hollanda Türk Federasyon ve teşkilat üyelerine teşekkür ederek başladı. Başkan Tekçe bundan sonra daha güzel faaliyetler ile hizmetlerine devam edeceklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

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KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ

Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik ise kurumsallaşmanın önemine vurgu yaptı. Uzun süren arayışlar sonrasında Hengelo Türk Kültür Derneği’nin nihayet kendi yerine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gedik, en kısa zamanda bina borcunun kapatılıp hep beraber güzel işlere imzalar atılacağını söyledi. Açılış programı, bina tadilatında katkılarını esirgemeyenlere plaket sunumunun ardından son buldu.