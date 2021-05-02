Türk komşulardan etkilenip Müslüman olmuştu: Trabzon’a defnedildi

ALMANYA’nın Köln şehrinde yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının yakınlığından çok etkilenince Müslüman oldu. İsmini de değiştiren Renate, ‘Emine Baltacı’ adını aldı. Almanya’da huzurevinde yaşayan Emine Baltacı, hayatını kaybetti. Baltacının hayatını kaybettiğini duyan Türk komşuları hemen harekete geçti. Ölmeden önce Türkiye’de gömülmek istediğini vasiyet eden Baltacı’nın ailesiyle görüşen Trabzonlu Çakır ailesi, Almanya’daki yetkilerle görüştü. Onayın ardından Emine Baltacı’nın cenazesi, hava yoluyla Türkiye’ye gönderildi. Baltacı’nın cenazesi vasiyeti üzerine Çakır ailesinin memleketi olan Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde toprağa verildi.