Türk kızına Berlin’in merkezinde ırkçı saldırı

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“BENİM adım Dilan Sözeri. Greifswalder metrosunda yabancı olduğum için saldırıya uğradım” diye başlayan videoda yaşadığı saldırının detaylarını gözyaşlarıyla anlattı. Berlin doğumlu ve Alman vatandaşı olan Dilan, “Basının ve polis teşkilatının internet sayfasında olayı neden çevirdiğine anlam veremedim” dedi. İki gün hastanede müşahede altında tutulan Dilan Sözeri, yaşadığı ırkçı saldırının yolcular arasındaki normal bir maske tartışması gibi lanse edilmesini kabullenemediğini söyledi: “2’si kadın 6 Alman tarafından tramvayın içinde sıkıştırıldım, ağır hakaretlere maruz kaldım. O sırada annemle telefonda görüşüyordum. Bir sonraki durakta bir grup Alman tramvaya bindi ve hiçbir sebep yokken bana hakaretler edip ittirmeye başladılar. Tramvaydaki diğer yolculardan kimse bana yardımcı olmadı. Bir sonraki durakta indim ancak ırkçı grup da benle birlikte indi. Durakta etrafımı sarıp her taraftan hakaretler edip karnıma ve kafama vurdular. Durakta da yardım istememe kimse oralı bile olmadı. Gelen ambulansla hastaneye götürüldüm.”

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GÖZALTINA ALIP SERBEST BIRAKTILAR

Berlin Polisi, Dilan’ın videosunun sosyal medya üzerinden yayılmasından sonra düzeltme yaparak, olayın ırkçı saldırı olduğunu belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir genç kız ile 6 kişilik bir grup arasında tramvayda tartışma yaşandığı ifade edilerek, 6 kişilik grubu maske takmaları gerektiği konusunda uyaran genç kızın ırkçı hakaretlere maruz kaldığı bildirildi. Genç kızın tramvaydan indikten sonra Greifswalder Strasse İstasyonu'nda saldırıya uğradığı ve darp edildiği aktarılan açıklamada, saldırının bir kısmını cep telefonuyla kaydeden Sözeri’ye ait görüntülerde saldırganlardan birinin tespit edildiği ve 3’ünün bir barda yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan saldırganların kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.