Türk kızına Berlin’in merkezinde ırkçı saldırı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyorNFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?#NFT
Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...#Okan Buruk
Halil Falyalı cinayetinde gelişme: 3 şüpheli İstanbulda yakalandıHalil Falyalı cinayetinde gelişme: 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı#Halil Falyalı
Kovid-19da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeydeKovid-19'da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeyde!#Koronavirüs
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Moladan şok sözler: 50 bin TL istediTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'dan şok sözler: 50 bin TL istedi#Ankara
Başı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktıBaşı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı#Boris Johnson
EGM duyurdu: Afrinde canlı bomba saldırısı önlendiEGM duyurdu: Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi#Emniyet Genel Müdürlüğü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğludan TLye geçişte destek mesajıTCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğlu'dan TL'ye geçişte destek mesajı#Şahap Kavcıoğlu
ABDde dev yangın... Alevler geceyi aydınlattıABD'de dev yangın... Alevler geceyi aydınlattı!#Oklahoma
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu Onlarcası teslim edildi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Onlarcası teslim edildi#İsmail Demir
Firari şüpheli yakalandı Ece Erkenden ilk paylaşımFirari şüpheli yakalandı! Ece Erken'den ilk paylaşım#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Ünlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalıÜnlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalı!#Joseph Baena
Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktıAslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı#Tom Cruise
HABERLERAvrupa Haberleri

Türk kızına Berlin’in merkezinde ırkçı saldırı

#Almanya#Türk Kızı Dilan Sözeri'ne Irkçı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Türk kızına Berlin’in merkezinde ırkçı saldırı

17 yaşındaki Türk kızı Dilan Sözeri, hafta sonu Berlin’in Prenzlauer Berg ilçesinde tramvayda ırkçı saldırıya uğradı. Polis, ilk basın duyurusunda yolcuların maske takmadığı için kavga ettiklerini duyurdu. Dilan Sözeri, bazı medya organlarında da polis bültenine dayanılarak yaşananların maske kavgası olarak verilmesi üzerine, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ırkçı saldırıya uğradığını söyleyerek isyan etti.

Haberin Devamı

“BENİM adım Dilan Sözeri. Greifswalder metrosunda yabancı olduğum için saldırıya uğradım” diye başlayan videoda yaşadığı saldırının detaylarını gözyaşlarıyla anlattı. Berlin doğumlu ve Alman vatandaşı olan Dilan, “Basının ve polis teşkilatının internet sayfasında olayı neden çevirdiğine anlam veremedim” dedi. İki gün hastanede müşahede altında tutulan Dilan Sözeri, yaşadığı ırkçı saldırının yolcular arasındaki normal bir maske tartışması gibi lanse edilmesini kabullenemediğini söyledi: “2’si kadın 6 Alman tarafından tramvayın içinde sıkıştırıldım, ağır hakaretlere maruz kaldım. O sırada annemle telefonda görüşüyordum. Bir sonraki durakta bir grup Alman tramvaya bindi ve hiçbir sebep yokken bana hakaretler edip ittirmeye başladılar. Tramvaydaki diğer yolculardan kimse bana yardımcı olmadı. Bir sonraki durakta indim ancak ırkçı grup da benle birlikte indi. Durakta etrafımı sarıp her taraftan hakaretler edip karnıma ve kafama vurdular. Durakta da yardım istememe kimse oralı bile olmadı. Gelen ambulansla hastaneye götürüldüm.”

Haberin Devamı

GÖZALTINA ALIP SERBEST BIRAKTILAR
Berlin Polisi, Dilan’ın videosunun sosyal medya üzerinden yayılmasından sonra düzeltme yaparak, olayın ırkçı saldırı olduğunu belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir genç kız ile 6 kişilik bir grup arasında tramvayda tartışma yaşandığı ifade edilerek, 6 kişilik grubu maske takmaları gerektiği konusunda uyaran genç kızın ırkçı hakaretlere maruz kaldığı bildirildi. Genç kızın tramvaydan indikten sonra Greifswalder Strasse İstasyonu'nda saldırıya uğradığı ve darp edildiği aktarılan açıklamada, saldırının bir kısmını cep telefonuyla kaydeden Sözeri’ye ait görüntülerde saldırganlardan birinin tespit edildiği ve 3’ünün bir barda yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan saldırganların kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.

Türk kızına Berlin’in merkezinde ırkçı saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Türk Kızı Dilan Sözeri'ne Irkçı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir