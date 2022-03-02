Türk kızı Azra, Hollandalıların gönlünü fethetti

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HOLLANDA’nın Maastricht kentinde ailesiyle birlikte yaşayan 10 yaşındaki Azra Serdan, kendi yapıp sattığı bileklik ve anahtarlıklardan elde ettiği gelirle Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açtırdı. Bu davranışıyla gönülleri fetheden Azra, Hollanda’da devlet nişanı alarak ödüllendirildi.

Hollanda’nın Maastricht kentinde annesi Emel Serdan, babası Ali Paşa Serdan ve erkek kardeşleri ile yaşayan Azra Serdan, harçlıklarını biriktirerek aldığı malzemelerle bileklik ve anahtarlık yaptı. El emeği ürünlerini satan Azra, biriktirdiği bin 600 euro ile insani yardım derneği aracılığı ile Çad’da su kuyusu açtırdı. Maastricht Belediyesi tarafından devlet nişanı ile ödüllendirilen Azra Serdan, Hollanda’daki ulusal televizyon kanallarına da konuk alarak ödüllere layık görüldü.