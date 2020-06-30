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Hürriyet
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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Türk kahvesi eşliğinde Türk mutfağını konuştular

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Türk kahvesi eşliğinde Türk mutfağını konuştular
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Daha önce İngiltere Başbakanları Theresa May ile Boris Johnson’ı evinde ağırlayıp Türk kahvesi ikram eden şarkıcı Eylem Kızıl’ın bu kez konuğu İçişleri Bakanı Priti Patel oldu. Eylem, Bakan Patel’e ziyaretinde eşlik eden Chingford milletvekili Iain Duncan Smith ve beraberindeki heyete yine Türk kahvesi ikram etti.

KONUKLAR, şarkıcı Eylem, kardeşi Justan Halabi ve Belediye Meclis Üyesi olan babası Halil Halabi tarafından karşılandı. Eylem’in Muhafazakâr Parti Waltham Forest Belediyesi Meclis Üyesi olan annesi İlkay İsa ise ziyaret için gittiği Kıbrıs’ta karantinada olduğu için katılamadı.

Türk kahvesi eşliğinde Türk mutfağını konuştular
Seçimlerin ardından parti üyelerine ziyaret amaçlı gerçekleştirilen programın ilk durağı bölge polis istasyonu oldu. Burada emniyet teşkilatına yeni katılan polisleri tebrik eden İçişleri Bakanı Priti Patel, görevlerinde başarılar diledi. Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulan ziyaret, Eylem’in Londra Chingford’daki evinin bahçesinde devam etti. Eve 19.30’da gelen Patel ve beraberindeki heyet, saat 20.30’a kadar kaldı. Patel, ziyaret esnasında telekonferans yöntemiyle parti üyelerinin sorularını da yanıtladı.
Türk kahvesi eşliğinde Türk mutfağını konuştular

Türk kahvesi eşliğinde Türk mutfağını konuşan İçişleri Bakanı Priti Patel, Eylem ve Chingford milletvekili Iain Duncan Smith, sosyal mesafe kurallarına uyarak fotoğraf çektirdiler. Ailesiyle birlikte Türkleri ve Türk kültürünü tanıtmak için gönüllü çalıştıklarını belirten 36 yaşındaki Eylem, “Londra’da doğup büyüdüm ama ailece özümüze ve kültürümüze hep sahip çıktık” dedi.
Türk kahvesi eşliğinde Türk mutfağını konuştular

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