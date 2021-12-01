‘Türk izleyicilerden destek bekliyorum’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Bakan Muş: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruzCumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Bakan Muş: Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz#Mehmet Muş
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Omicron için tarih verdiler...Korkutan açıklama: Herkesi bunaltacakOmicron için tarih verdiler...Korkutan açıklama: Herkesi bunaltacak!#Omicron Varyantı
Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar Küme düşecek takımlar ise...Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek takımlar ise...#Süper Lig Şampiyonluk
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Japon otomotiv devi gözünü Aya dikti... Yeni aracını tanıttıJapon otomotiv devi gözünü Ay'a dikti... Yeni aracını tanıttı!#Nissan
Korkutan varyant iddiası: Omicronu nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadıKorkutan varyant iddiası: Omicron'u nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadı!#Omicron
Mutsuz hayatı o buz gibi öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsinizMutsuz hayatı o 'buz gibi' öpücükle başlamıştı: Kimsenin ne yaşadığını bilemezsiniz#Prenses Charlene
Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'#Derya Baykal
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz miBiri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Türk izleyicilerden destek bekliyorum’

#O Ses Almanya#Zeynep Avcı#AVRUPADAN HABERLER
‘Türk izleyicilerden destek bekliyorum’

Katıldığı ‘O Ses Almanya’ (The Voice Of Germany) yarışmasında çeyrek finale kalan Zeynep Avcı, pazar günü canlı yayınlanacak programda sevenlerinden destek beklediğini söyledi: “Benim bu yola başlamadan önce en fazla özen gösterdiğim kendi şarkılarımı kendi dilimde söylemek, kanıma kadar işleyen şarkılarla insanların huzuruna çıkmaktı.”

Haberin Devamı

ZEYNEP Avcı, Almanya’da katıldığı ‘O Ses Almanya’ adlı ses yarışmasında ilk turda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ şarkısını seslendirerek büyük beğeni toplamıştı. Avcı, ikinci turda da Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yine Türkçe olarak seslendirdi ve başta jüri olmak üzere herkesin takdirini kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı. Seslendirdiği Türkçe şarkılarla hem jürinin hem de Türk ve Alman izleyicinin beğenisini kazanan Avcı, pazar günü Almanya’nın SAT1 televizyonunda yerel saatle 20.15’te yayınlanacak çeyrek finalde yarışacak.

‘Türk izleyicilerden destek bekliyorum’
YARIŞMAYA TESADÜF ESERİ KATILDIM
İlk şan dersini 12 yaşında alarak müzik hayatına başladığını söyleyen Avcı, daha sonra uzun yıllar Nuri Karademirli ve Serap Saat’ten Türk Sanat Müziği eğitimi aldığını söyledi. 22 yıldır Berlin’de sahne alırken bir yandan da 15 yıl boyunca bir şirkette yönetici olarak görev yapan Avcı, sesiyle son dönemde hem Türkiye’de hem de Almanya’da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son 5 aydır Berlin’de bir ilkokulda çalışan Zeynep Avcı, ‘O Ses Almanya’ya tesadüfen katıldığını anlattı: “Bir kız arkadaşım 10 sene önce o yarışmaya benim adıma müracaat etmiş. Bir geri dönüş olmamıştı. Onlardan bu sene başında genel bir e-mail geldi. Benim de zaten mevcut videolarım vardı Youtube’da, onları ekledim. Yaklaşık 2 hafta sonra da dönüş oldu. Açıkçası önce çok fazla ciddiye almadım. İstanbul’da vapurdaydım ve inmek üzereydim. ‘Videolarınızı dinledik, hoşumuza gitti, katılmayı düşünür müsün?’ dediler. Ön elemelere çağırdılar, direkt Türkçe şarkı söyledi. O şekilde yolculuk başladı.”
‘Türk izleyicilerden destek bekliyorum’
‘ŞARTLAR UYGUN OLURSA...’
“Türkiye’den bu kadar ilgi beklemiyordum. ‘O Ses Almanya’da Türk bir kız biraz ilgi uyandırır diye düşünmüştüm ama bu kadar büyük bir ilgiyi beklemiyorduk. Aynı şekilde Almanya’da da öyle. Şaşırtıcı bir şekilde Almanlardan da destek ve ilgi var. Almanya’da Türkçe şarkılarla beğeni almak inanılmaz bir duygu. Benim bu yola başlamadan önce en fazla özen gösterdiğim, kendi şarkılarımı kendi dilimde söylemek, kanıma kadar işleyen şarkılarla insanların huzuruna çıkmaktı. Özellikle Türkçe bilmeyenler için bu duyguyu uyandırmak, onlarda hissettirmek istediğim duyguyu hissettirmek inanılmaz güzel bir ödül benim için. Şartların uygun olması durumunda Türkiye’ye gitmeyi düşünebilirim. Ancak önceliğim çocuklarım ve eşim. Kendimizi mutlu edebilecek her yerde yeni bir hayat kurabiliriz. Bu durum da şartlara bağlı.”
‘Türk izleyicilerden destek bekliyorum’
BU KEZ MESAJLAR BELİRLEYECEK
Kendisini dinleyen ve beğenen herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Zeynep Avcı, sevenlerinin pazar günü canlı yayında telefonlarla ve SMS mesajları ile destek beklediğini söyledi. Bulunduğu yere kadar kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiğini belirten Avcı, “Bundan sonrası için desteğe ihtiyacım var. Bu pazar günü canlı canlı televizyonda olacağız. Bu kez elemelerimiz telefon ve mesajla olacak. Pazar günü 20.15’te yarışmayı izlesinler, beni izlesinler. Eğer hoşlarına gider ve beni desteklemek isterlerse, şimdiden herkese teşekkür ediyorum.”
‘Türk izleyicilerden destek bekliyorum’
KIZINA SEZEN AKSU’NUN İSMİNİ VERDİ
Genç sanatçı, Türk müziğinin Almanya’da olması gereken yerde olmadığına inandığını söyledi. İnsanların kafalarındaki klişeleşmiş yapının 60 yıldır hâlâ kırılamadığına değinen Avcı, “Belki benim bir nebze katkım olmuştur diye düşünüyorum, olduysa da ne mutlu bana” ifadesini kullandı. Ailesinin yardımları ve destekleri sayesinde müzik yaşamını sağlıklı bir şekilde yürütebildiğinin altını çizen Zeynep Avcı, aynı zamanda büyük bir Sezen Aksu hayranı. 6 yaşındaki kızına Sezen Aksu’dan etkilenerek Sezen ismini veren Avcı, “Küçüklüğümden beri ‘Eğer bir kızım olursa adını Sezen koyacağım’ diyordum” dedi.
‘Türk izleyicilerden destek bekliyorum’

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#O Ses Almanya#Zeynep Avcı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs