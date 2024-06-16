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Türk işverenler ve expatlar Amsterdam’da buluştu

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#Hollanda#Kırmızı Beyaz Buluşmalar#AVRUPADAN HABERLER
Türk işverenler ve expatlar Amsterdam’da buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 10:26

‘Kırmızı Beyaz Buluşmalar’ kapsamında bu yıl ilki düzenlenen ‘İşveren – Expat Buluşması’, Amsterdam’da gerçekleşti. Gecenin konusu ‘nitelikli göçmen’ oldu. “Expat nedir, şartları ve avantajları nelerdir, hukuki ve vergisel boyutları nasıldır” sorularının cevapları, uzmanlar tarafından anlatıldı. Etkinliğe, STK temsilcileri ile 200’ün üzerinde işveren, expat ve Hollanda’da öğrenim gören Türk öğrenci katıldı.

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GECENİN ev sahipliğini expatlara danışmanlık hizmeti veren Nedwerk, Hollanda’nın önde gelen hukuk ofislerinden Özkara Advocaten ve yaklaşık 10 yıldır Hollanda’da bordrolama hizmeti veren Control Payroll yaptı. Gecenin açılışını, organizasyon ekibi adına Semra Güngör ve Bilal Bal yaptı. Ardından Amsterdam Muavin Konsolosu Ezgi Sevim açılış konuşmasını yaptı. Panele, yaklaşık 2 senedir Hollanda’da yaşayan Türk expatlardan Bülent Güneli de deneyimlerini paylaşmak üzere katıldı. Bilal Bal’ın hazırladığı ‘Güncel İstatistikler ve Gelecek Projeksiyonu’ başlıklı sunuma göre Hollanda’da toplam 90 binin üzerinde expat yaşıyor. Bal, her sene 25 bin yeni ‘expat’ın Hollanda’ya çalışmak için geldiğini söyledi. Geceye katılan Türk öğrenciler için bir de kura çekimi yapıldı. Şanslı bir öğrenciye Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi. ‘İşveren–Expat Buluşması’nın ikincisi bu yıl içinde tekrarlanacak.

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#Hollanda#Kırmızı Beyaz Buluşmalar#AVRUPADAN HABERLER

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