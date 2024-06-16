Türk işverenler ve expatlar Amsterdam’da buluştu

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GECENİN ev sahipliğini expatlara danışmanlık hizmeti veren Nedwerk, Hollanda’nın önde gelen hukuk ofislerinden Özkara Advocaten ve yaklaşık 10 yıldır Hollanda’da bordrolama hizmeti veren Control Payroll yaptı. Gecenin açılışını, organizasyon ekibi adına Semra Güngör ve Bilal Bal yaptı. Ardından Amsterdam Muavin Konsolosu Ezgi Sevim açılış konuşmasını yaptı. Panele, yaklaşık 2 senedir Hollanda’da yaşayan Türk expatlardan Bülent Güneli de deneyimlerini paylaşmak üzere katıldı. Bilal Bal’ın hazırladığı ‘Güncel İstatistikler ve Gelecek Projeksiyonu’ başlıklı sunuma göre Hollanda’da toplam 90 binin üzerinde expat yaşıyor. Bal, her sene 25 bin yeni ‘expat’ın Hollanda’ya çalışmak için geldiğini söyledi. Geceye katılan Türk öğrenciler için bir de kura çekimi yapıldı. Şanslı bir öğrenciye Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi. ‘İşveren–Expat Buluşması’nın ikincisi bu yıl içinde tekrarlanacak.