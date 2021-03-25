Türk işletmeler: ‘Artık otellerin açılmasına izin verin’

BİRLİK Başkanı Guido Zollick, son alınan kararlarla birlikte sektörde gelecek korkusu ve çaresizlik başladığını söyledi. DEHOGA verilerine göre işletmelerin yüzde 70’i ayakta kalma mücadelesi veriyor. DEHOGA, Paskalya sonrası söz verilen yardımların somutlaştırılmasını ve 12 Nisan’dan itibaren otellerin ve gastronomi işletmelerinin açılmasıyla ilgili somut tarih verilmesini istedi. Konaklama sektöründe hizmet veren Türk otelciler de salgın nedeniyle endişeli. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler, Alman hükümetine “Artık otellerin açılmasına izin verin” çağrısı yaptı. ‘850 BİN EURO KAYBIMIZ VAR’

Berlin’e gelen turistlerin en çok tercih ettiği Kreuzberg ilçesinde 2012 yılında bu yana ‘Vierjahreszeiten’ adlı otel işleten Yılmaz Aras, 2019’u rekor düzeyde yüzde 94 doluluk oranıyla kapatırken, 2020’de bunun yüzde 20’nin altına düştüğünü belirtti. Her türlü hijyen ve sosyal mesafeyle ilgili kuralları yerine getirmelerine rağmen seyahat kısıtlamalarına anlam veremediğini söyleyen Yılmaz Aras, “Geçen yıl salgının patlak verdiği mart ayına kadar otelimiz doluydu. Ancak ondan sonra başlayan kısıtlamalarla otelimizi kapatmak zorunda kaldık. Oteli açabildiğimiz dönemde ise seyahat yasakları ve kısıtlamalar olduğu için turist gelmedi. 2020’de yaklaşık 850 bin euro gelir kaybımız var. Devletten ise o dönem için sadece 350 bin euro destek alabildik. Çünkü gayrimenkul bize ait olduğu için kira yardımından faydalanmadık. Bu yıl ise belirsizlik hâlâ devam ediyor. Ancak bir an önce seyahatlere izin verilmesini ve konaklama sektörünün açılmasını bekliyoruz” dedi.

‘GERÇEKÇİ BİR TARİH BEKLİYORUZ’

Berlin’deki Titanic oteli yöneticilerinden Saim Aygün de, seyahat hareketliliğinin kısıtlandığı salgın tedbirlerinden en çok konaklama ve gastronomi sektörünün etkilendiğini belirtti. Berlin’de otelciliğin yanı sıra Türk ve İtalyan mutfağının sunulduğu restoran zincirleriyle gastronomi alanında da hizmet verdiklerini belirten Aygün, “Ne yazık ki hizmet verdiğimiz her iki sektör, salgından en çok etkilenen branş oldu. Korona yardımlarını da yeteri kadar alamadık. İşletmeler otellerin kapanmasıyla sadece gelir kaybı yaşamıyor. Kısa süreli çalışma ödeneğinde şirketin geliri olmasa bile sosyal kesintilerde işveren payını ödemek zorundasınız. Ayrıca, otel kapansa bile bunun havalandırması çalışmak zorunda. Bunun gibi devam eden masraflar bulunuyor. Paskalya sonrasında hükümetin artık bir an önce bize gerçekçi bir tarih vermesini istiyoruz. Aksi halde sektör çok ciddi kalıcı zarar görecek. Bu da ekonomiye ağır darbe anlamına gelir” dedi. Titanic otellerinin Berlin’in yanı sıra İstanbul, Antalya ve Bodrum’da da zincirleri bulunuyor.