Türk iş insanından, Gelsenkirchen Belediyesi’ne 40 bin maske hibe

ALMANYA’ya nargileyi sevdiren gurbetçi iş insanı Burak Şifayin, yaşadığı şehir olan Gelsenkirchen Belediyesi’ne 40 bin maske hibe etti. Yaşadığı ülkeye karşı sorumluluk hissettiğini belirten Şifayin, maske sıkıntısı yaşanan Almanya’da böyle bir bağışta bulunmaya karar verdiğini söyledi. Şifayin, “İçinde olduğumuz zor günleri birlikte el ele vererek atlatacağımıza inanıyorum. Yaşadığım şehrin belediyesine bir katkı sunmak istedim. İnşallah el birliğiyle bu sorunun üstesinden geliriz” diye konuştu. Burak Şifayin, içinde maskelerin yer aldığı kolileri Gelsenkirchen Belediyesi yetkilisi Oliver Wittke’e teslim etti. Belediye yetkilileri, duyarlı davranışı için Şifayin’e teşekkür etti.