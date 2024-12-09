Türk iş insanına Londra’da ‘Freeman Onur Payesi’

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FERHAT Akkaya’ya ödül plaketi, Londra City Belediyesi salonunda düzenlenen törende, Chamberlain’s Court’un Beadle’ı Daniel Herbert ve Yardımcı Katibe Tiphaine Le Bian tarafından takdim edildi. Törene Ferhat Akkaya’ya balık restoranları zincirleri sahibi olan ağabeyi Murat Akkaya da katıldı. Londra’da 1300’lü yıllardan bu yana devam eden ‘Freeman Onur Ödülü’ne sahip olan Türkiye kökenlilerin sayısı artıyor. Sultan Abdül Aziz’den günümüze, ondan fazla Türk’e Freeman payesi verildi. Londra’da, sembolik bile olsa günümüzde devam eden bu geleneklerden biri ‘Freeman Onur Ödülü’ payesi. ‘Fahri Hemşehri’ diye de tanımlanabilen ve kentin kimi imtiyazlarından faydalanma hakkına sahip bu ödüle sahip başka Türkler de mevcut.



Mazisi 1300’lü yıllara uzanan ‘Freeman Onur Ödülü’, Türklerden ilk olarak 1867 yılında, Kraliçe’nin ağırladığı Sultan Abdül Aziz’e verildi. Efes restoranlarının kurucusu Kazım Akkuş ile Ramsey’in sahibi iş insanı Remzi Gür bu payenin ilk sahiplerinden. Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası’nın onursal başkanı Emma Edhem, iş insanı Emine Arslan, Efes ve Mehmet Efendi markalarının sahibi iş insanı İbrahim Uzun, Mali Müşavir Enver Kannur ve THY eski İngiltere Müdürü Celal Baykal, MÜSİAD İngiltere Başkanı Murat Bingöl bilinen diğer Türkiye kökenli ‘Freeman’ ödülünün sahipleri.