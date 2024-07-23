Türk iş insanı Gültekin Londra’da toprağa verilecek!

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İNGİLTERE’de faaliyet gösteren Star Catering kurucularından ve eski ortağı olan Altan Gültekin, tedavi gördüğü Ankara’da 76 yaşında vefat etti. Aslen Kıbrıs Baf kökenli olan Gültekin, bir süre önce Karadeniz turu için tatile gittiği Türkiye’de rahatsızlandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bir hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 7 haftadır tedavi gören Gültekin dün sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Evli ve iki kız babası olan Altan Gültekin, İngiltere Türk toplumu içinde yardımseverliğiyle de tanınıyordu.