Türk iş insanı aracılığıyla 10 ton gıda yardımı

TÜRKİYE Çalışmaları Merkezi (CEFTUS) adlı düşünce kuruluşunun direktörü ve British Kebab Awards’ın kurucusu İbrahim Doğuş, koronavirüs salgını yüzünden büyük zorluklar yaşayan bölge halkına, yerel meclis üyeleri ve Open Heaven Church adlı yardım kuruluşunun aracılığıyla gıda yardımında bulundu. Gıda yardımına Foodelo Ltd, Meadow Vale Food ve Tas restoranları da destek verdi. İçinde makarna, fasulye, patates, soğan, un ve tuvalet kağıdı olan 3 kamyon dolusu erzak, Londra’nın Tottenham, Lewisham ve Kent bölgesinden hareket etti. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı iş insanı Önder Şahan’ın ve Derviş Aslan’ın yaptığı 23 şubeye ulaşan Tas Şirketler Grubu, Foodelo Ltd. yöneticileri Gıda Mühendisi Alim Kurtcebe ortakları Bülent Ekici ve Javvad Azam ile Meadow Vale Food yöneticileri, yaptıkları açıklamada: “Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan veya gıda sıkıntısı çeken ihtiyaç sahibi olan vatandaşları yalnız bırakmayarak gereğini yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz” dedi. West Bromwich’de yaşayan ailelerle seçim döneminde sıcak bir ilişki kurduğunu dile getiren Doğuş, seçim sonrası onları unutmadığını, sosyal dayanışmada bulunmak için böylesi bir girişimde bulunduğunu belirtti. Londra’da birçok hastane, sağlık çalışanları ve dar gelirli ailelere verdiği desteğe devam eden Türkiye kökenli iş insanı Doğuş’un West Bromwich’e yaptığı destek yoğun ilgi gördü.



