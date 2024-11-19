Türk-Hollanda diplomasisinin mirasçısı Testa ailesine tarihi belge takdimi

Haberin Devamı

AMSTERDAM Yunus Emre Enstitüsü’nde, Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinin 5 asırlık mirasçısı Testa ailesinin en önemli temsilcilerinden Gaspar Testa’nın, Osmanlı Devleti’nde maslahatgüzar olarak göreve başlarken padişaha sunduğu güven mektubunun bir kopyasının, ailesinin temsilcilerine teslim edilmesi için tören düzenlendi. Törene, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Testa ailesinin üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

