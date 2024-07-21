Türk havacılık mühendislerinin başarısı İngiliz basınında!

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BBC’nin teknoloji muhabiri Michael Dempsey, Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojiyi kaleme aldı. Türk mühendislerin İngiliz savunma devi BAE Systems tarafından işe alındığını kaydeden Dempsey, geliştirilmekte olan teknolojinin ileride pilotların hayatını kurtarabileceğinin altını çizdi. Emre Saldıran, İngiltere’de havacılık sektörüyle bağlantıları olan Cranfield Üniversitesi’nde okuyor. BBC’ye konuşan Saldıran, yapay zeka teknolojisine sahip yardımcı pilotun, çatışma taktiklerini deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğini anlattı. Saldıran, geliştirdikleri teknoloji sayesinde, savaş pilotlarının maruz kaldığı aşırı bilgi yüklenmesi sorununu çözebileceklerini kaydetti. Meslektaşı Mevlüt Uzun ise yapay zekanın insanları yenebilmek için uzun bir öğrenim sürecinden geçmesi gerektiğini söylüyor ve “Ona bir şey öğretmek, bir çocuğu yönlendirmeye benziyor” diyor. Uzun, yapay zekanın doğru eğitildiği taktirde pilotlara değerli tavsiyeler verebildiğinin de altını çiziyor. Mühendislerin amacı, uzun saatler zorlu şartlar altında uçan savaş pilotlarının üzerindeki yükü hafifletebilecek bir teknolojiyi kullanıma sokmak.