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Türk hastaneleri ve klinikleri Frankfurt’ta tanıtıldı

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#Frankfurt#ALZ Fuar#Sağlık Turizmi Fuarı
Türk hastaneleri ve klinikleri Frankfurt’ta tanıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 18:25

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen sağlık turizmi fuarında Türkiye’nin hastaneleri, klinikleri ve sağlık turizmi aracı kuruluşları yoğun ilgi gördü.

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ALZ Fuar, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hizmet İhracatçıları Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) desteğiyle 15-16 Kasım tarihlerinde ‘2. Frankfurt Sağlık Turizmi Fuarı’ düzenledi. Amacı Türkiye’nin önde gelen hastanelerini, klinikleri, termal tesislerini ve doktorlarını Almanya kamuoyuna tanıtmak ve Türkiye ile Almanya arasında sağlık alanında yeni iş birlikleri kurulmasını sağlamak olan ALZ Fuar yoğun ilgi topladı.
Türkiye’den 79 stantlı katılım olan fuarın ziyaretçileri, kendi sahalarında önde gelen farklı hastane ve klinik temsilcileriyle bir araya geldi. Çeşitli branşlardan uzman doktorların da yer aldığı fuar kapsamında Uluslararası Sağlık Turizminde İş Birliği Fırsatları Konferansı düzenlendi. Fuara katılanlar, farklı branşlardan uzman doktorlarla tanışma ve tedavi ihtiyaçlarına ilişkin fikir alma imkanı buldu.

 

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#Frankfurt#ALZ Fuar#Sağlık Turizmi Fuarı

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