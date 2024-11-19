Türk hastaneleri ve klinikleri Frankfurt’ta tanıtıldı

Haberin Devamı

ALZ Fuar, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hizmet İhracatçıları Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) desteğiyle 15-16 Kasım tarihlerinde ‘2. Frankfurt Sağlık Turizmi Fuarı’ düzenledi. Amacı Türkiye’nin önde gelen hastanelerini, klinikleri, termal tesislerini ve doktorlarını Almanya kamuoyuna tanıtmak ve Türkiye ile Almanya arasında sağlık alanında yeni iş birlikleri kurulmasını sağlamak olan ALZ Fuar yoğun ilgi topladı.

Türkiye’den 79 stantlı katılım olan fuarın ziyaretçileri, kendi sahalarında önde gelen farklı hastane ve klinik temsilcileriyle bir araya geldi. Çeşitli branşlardan uzman doktorların da yer aldığı fuar kapsamında Uluslararası Sağlık Turizminde İş Birliği Fırsatları Konferansı düzenlendi. Fuara katılanlar, farklı branşlardan uzman doktorlarla tanışma ve tedavi ihtiyaçlarına ilişkin fikir alma imkanı buldu.